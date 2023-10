Drámai tempóban növekszik az antiszemita támadások száma

A Hamász 2023. október 7-én hajtott végre nagyszabású támadást Izrael területei ellen. A meglepetésszerű akció során több mint ezer civilt mészároltak le a radikális iszlamista fegyveresek, de kétszáz felett van a fegyveres alakulatok halálos áldozatainak száma is. A súlyos betörés kiváltotta Jeruzsálem haragját, szinte azonnal kemény megtorló csapások indultak a Gázai övezet ellen. Az akció szerte a világon zsidóellenes megnyilvánulásokat váltott ki.

Nemcsak az arab területeken, hanem a nyugati országokban is antiszemita támadások érik a helyi zsidó közösségeket. A londoni zsidó iskolákat vezető Anthony Adler úgy jellemezte ezt a helyzetet, mint „a második világháború óta a legijesztőbb időszak zsidónak lenni”. Azokban az országokban, ahol rendelkezésre állnak adatok – köztük az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban és Dél-Afrikában – egyértelmű a mintázat:

az antiszemita incidensek október 7-e óta több száz százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest.

A legtöbb incidens szóbeli vagy online sértegetésekkel, fenyegetésekkel, falfirkákkal és zsidó ingatlanok vagy vallási helyek megrongálásával kapcsolatos. Ugyanakkor a fizikai támadások is jelentős részét teszik ki ezeknek az incidenseknek. A Reuters cikke szerint a zsidók körében a félelem nagyobb, mint a közel-keleti erőszakkal összefüggő antiszemitizmus korábbi berobbanásainál, részben a gázai konfliktus intenzitása, részben pedig az október 7-i trauma miatt.

If you want to see how pogroms look, here is howA crowd in Mahachkala, Dagestan, Russia has breached into local airport & is searching for JewsA violent mob chants Allah Akbar & breaks into rooms, police is scattered & airport officials are & scared pic.twitter.com/NMNIOzUymj