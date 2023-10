Itt a bazi nagy görög befektetés

Nem is olyan régen, 2015-ben Görögország még csődben volt, azóta azonban nagyot fordult a világ, az ország fundamentumai egyre erősebbek, több mint egy évtized után idén októberben az egyik nagy hitelminősítőnél, az S&P-nél újra befektetésre ajánlott kategóriába került Görögország, de a piac is értékeli a kormány(ok) erőfeszítéseit, a hosszú görög állampapírhozam már alacsonyabb, mint az amerikai, és a részvénypiac is nagyot ment. Az elmúlt hetekben viszont egy nagyobb korrekción vannak túl a görög részvények, így van már néhány érdekes befektetési lehetőség az egyébként olcsó részvénypiacon.

Idén júniusban előrehozott választásokat tartottak Görögországban, ahol a májusban megtartott választásokhoz képest is nagyobb győzelmet aratott Kiriákosz Micotákisz kormányfő és pártja, az Új Demokrácia. A görög választók a gazdasági stabilitás mellett döntöttek, Micotákisz ígéretet tett arra, hogy fenntartja vállalkozásbarát politikáját, miközben világossá tette a piacok számára, hogy nem fogja veszélyeztetni a költségvetési fegyelmet, annak ellenére, hogy a nyáron az erdőtüzek miatt többletkiadások merültek fel. A görög kormány elkötelezett amellett, hogy a 2020-ban még 206 százalékos GDP-arányos államadósságot 2027-re 140 százalék alá csökkenti. A görög kormány várakozása alapján idén 2,3, jövőre pedig 3 százalékkal bővülhet a görög gazdaság, aminek a motorja továbbra is a turizmus. A tervezett lépéseket a hitelminősítők is értékelik, a japán Rating and Investment Information, a német Scope Ratings és a kanadai DBRS után a 3 nagy hitelminősítő (Moody's, Fitch, S&P) közül elsőként, október közepén az S&P is befektetésre ajánlott kategóriába emelte az ország adósságbesorolását. Ha a Fitch vagy a Moody's is hasonlót lép, akkor a görög állampapírok újra bekerülnek a befektetési célú kötvényindexekbe, ami több milliárd dollárnyi befektetés előtt nyithatja meg az utat a görög állampapírok előtt. A piac is értékítéletet mondott, a görög állampapírok hozama már alacsonyabb, mint az amerikai, ráadásul az olló az elmúlt hetekben tovább nyílt, és közel két éve nem látott szintre ugrott. Még látványosabb az olasz állampapírok hozamához mért különbség, ami még soha nem volt olyan nagy, mint most. Idén az euróövezetben a görög kötvények teljesítenek a legjobban. Idén az egyik legjobban teljesítő részvénypiac a görög, a 20 vezető görög részvényt tömörítő ASE index értéke 27 százalékot emelkedett, jóval megelőzve a vezető amerikai vagy nyugat-európai részvénypiacokat. Ha szűkítjük a részvények körét, és az MSCI Görögország indexet nézzük, amely a 10 legfontosabb görög részvényt tartalmazza, és lefedi a görög részvénypiac közel 85 százalékát, akkor már több mint 30 százalékos az idei emelkedés. Az MSCI index emelkedésében több szektor is kiveszi a részét, az index mögött lévő 10 papírban van pénzügyi szektorhoz (Eurobank, National Bank of Greece, Alpha Services, Piraeus Financial), fogyasztói diszkrecionális szektorhoz (Jumbo, Opap), távközléshez (OTE), és energetikához (Motor Oil) tartozó cég is. Ráadásul az idei árfolyamemelkedés után is kifejezetten vonzó a görög részvénypiac árazása, a fejlett és a fejlődő piacokhoz képest is, ráadásul méretes diszkonton forog a fejlődő piacokhoz képest, az elmúlt évek árazási sávjának az alsó, olcsóbb végén forognak a görög részvények. Izgalmas technikai kép Az év nagy része komoly ralival telt a görög tőzsdén, de ahogy romlott az elmúlt hónapokban a nemzetközi befektetői hangulat, úgy fordultak le a görög részvények is, a fontosabb papírok 10-25 százalékot estek az idei csúcsról, technikai alapon pedig vannak érdekes részvények. Az egyik ilyen az energetikai és fémipari konglomerátum, a Mytilineos részvénye. Az árfolyam jellemzően a 34 és a 38 euró közötti sávban ingadozott az elmúlt hónapokban, most a sáv alján áll, bátrabbak szűk stoppal itt is megvehetik, igazán jól akkor jól nézne ki a grafikon, ha az árfolyam felfelé törne ki a sávból 38 euró felett. Egy másik érdekes chart a Jumbo nevű kiskereskedelmi cégé, az árfolyam múlt hét elején kitört a csökkenő trendből, majd visszatesztelte a trendvonalat. Ha sikerül innen az elrugaszkodás, akkor a következő izgalmas szint felfelé 26,4 majd 28 euró körül lesz. A Public Power energiacég árfolyama is kitört a csökkenő trendből, klasszikusan szép az lenne, ha visszatesztelné a trendvonalat, és onnan indulna el felfelé. Feljebb először 10,3 euró körül van fontos technikai szint, még feljebb pedig az előző csúcs által 11 euró körül kijelölt zóna. Az Opap nevű szerencsejáték vállalat részvényárfolyama már hetek óta szűk sávban mozog, 15 és 15,5-15,8 euró között, igazán jól itt is akkor nézne ki a grafikon, ha felfelé kitörne a sávból az árfolyam. Címlapkép forrása: Alison Wright via Getty Images