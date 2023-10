Itt a nap jó híre: a vártnál nagyobbat szakadt az infláció Európában

Az eurózóna éves inflációja a vártnál nagyobb mértékben csökkent októberben, és már 3% alatt van. A maginfláció csökkenése viszont mérsékeltebb, az inflációs alapnyomás nem enyhült jelentős mértékben. Kijött a harmadik negyedéves GDP-adat is, az eurózóna gazdasága továbbra is stagnál. A gyenge gazdasági teljesítmény segíthet az infláció letörésében.

Szakad az infláció

Kijöttek a fontos makroadatok az eurózónából: az infláció éves szinten 2,9% volt októberben a valutaövezetben, ami jelentős csökkenést jelent az előző havi 4,3%-os éves inflációhoz képest. Az esés nagyobb, mint amit az elemzők vártak, 3,1% volt a Reuters konszenzusa.

Az esés nagyrészt a bázishatásnak tudható be, az esés mértéke így is meglepetést jelent. Az árak októberben havi szinten 0,1%-kal nőttek, ami lassulást jelent az előző havi 0,3%-hoz képest (a havi árváltozást jelentős szezonalitás szennyezi, ezért egy hónap adataiból nem lehet messzemenő következtetést levonni).

A maginfláció is csökkent, de ebben nem látunk meglepetést: az energiát és élelmiszert nem tartalmazó kosár ára egy év alatt 4,2%-kal lett drágább, a szeptemberi éves maginfláció még 4,5% volt. Az esés mértéke megfelelt az elemzői várakozásoknak. Havi szinten 0,2% volt az alapinflációs nyomás, ebben nem történt változás szeptemberhez képest. A maginfláció szemlátomást lassabban esik, mint az inflációs főmutató, ez az eltérő bázissal is magyarázható.

Az éves infláció már egészen közel áll az Európai Központi Bank inflációs céljához (2%), de a maginflációs nyomás továbbra is jelentős. A jegybank 2022 júliusa óta emeli a kamatokat, az irányadó ráta bő egy év alatt 450 bázisponttal 4%-ra nőtt. Az EKB kamatemelései határozottan átszivárogtak a reálgazdaságba a visszaesett hitelezésen túl. Ez a csökkenő infláció mellett látszik a reálgazdasági adatokon is.

Az áremelkedés mértékének csökkenése minden termékkategóriában megfigyelhető volt, az energia árának esése jelentős volt októberben, és elsősorban ez magyarázza a főmutató jelentős esését a maginflációs mutató mérsékelt eséséhez képest. Az élelmiszerek éves inflációja a szeptemberi 8,8-ról 7,5%-ra, az iparcikkeké 4,2-ről 3,5%-ra, a szolgáltatásoké 4,7-ről 4,6%-ra csökkent októberben. Az energia ára 11%-kal esett, szeptemberben az esés csak 4,7% volt.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év) Kategória 2022 okt. 2023 máj. 2023 jún. 2023 júl. 2023. aug. 2023 szept. 2023 okt. Élelmiszer, alkohol, dohány 11,8 12,5 11,6 10,8 9,7 8,8 7,5 Energia 40,7 -1,8 -5,6 -6,1 -3,3 -4,7 -11,1 Ipari termékek (kivéve energia) 5,5 5,8 5,5 5,0 4,7 4,2 3,5 Szolgáltatások 4,3 5,0 5,4 5,6 5,5 4,7 4,6 Éves infláció 9,9 6,1 5,5 5,3 5,2 4,3 2,9 Forrás: Eurostat, Portfolio

Továbbra sincs növekedés Európában

Az infláció esését a bázishatáson túl támogatja a gyenge gazdaság is: a harmadik negyedévben 0,1%-kal csökkent a GDP az eurózónában az előzetes becslés szerint, így a gazdaság már egy éve stagnál. Az előző negyedévben 0,1%-os volt a növekedés, az elemzők a harmadik negyedévre nem vártak elmozdulást. A most közölt előzetes adatot később még felülvizsgálják, de jelentős változás nem várható.

Az előző év azonos időszakához képest az eurózóna gazdasága reálértelemben nem nőtt: mindössze 0,1% volt az éves változás, tehát Európa a magas infláció és stagnáló gazdaság együttes jelenlétével jellemezhető állapotban, stagflációban van immár egy éve.

Európa gazdaságát visszavetette a 2022-es energiaválság, az üzemanyagok, gáz és villamos energia árának emelkedése visszavetette az ipari termelést, a kiszorító hatás miatt a lakosság fogyasztását is. Ezt megfejelte az Európai Központi Bank kamatemelései is, amely visszavetette a hitelkihelyezést Európában. Az energiaárak-emelkedésének hatása a következő hónapokban kifuthat (hiszen a világpiaci árak jelentősen mérséklődtek mára), az EKB kamatemelései azonban még további nyomást helyezhetnek a gazdaságra. A jegybank most azt ígéri, hogy sokáig magas szinten tartja a kamatokat, a piac szerint 2024 közepén jöhet csak az első kamatvágás.

Az EKB szeptemberi előrejelzésében még azt várta, hogy a gazdaság idén 0,7%-kal nőhet, Christine Lagarde elnök viszont a jegybank múlt heti kamatdöntő ülése után (amelyen a jegybank először nem emelt kamatot a jelenlegi ciklusban) azt sugallta, hogy az akkori számok nem tarthatók. A várakozások szerint a növekedés jövőre is nyomott maradhat, de a stagnálásból már kitörhet a gazdaság. Az inflációs és a GDP-előrejelzéseket decemberben frissíti a jegybank, mindenesetre

a vártnál gyengébb gazdaság és alacsonyabb infláció akár a vártnál korábbi kamatcsökkentéshez vezethet.

Ehhez képest az euró jegyzése nem mozdult el jelentősen a friss adatokra, pedig a mai közlés után nőtt az esélye annak, hogy az első kamatvágás korábban megtörténhet a vártnál (az EKB-nak semmilyen előretekintő iránymutatása nincs az első kamatvágásról). Ez azzal is magyarázható, hogy a piac főleg a Fed előrejelzéseire figyel, az EKB kevésbé tudja mozgatni a piacokat manapság.

Ami az egyes tagállami adatokat illeti, az éves infláció Szlovákiában volt a legmagasabb, ott 7,8%-kal nőttek az árak októberben, de ez is jelentős csökkenést jelent a szeptemberi 9%-os éves inflációhoz képest. Magas inflációt mértek még Horvátországban (6,7%), Szlovéniában (6,6%), Észtországban (5%), Ausztriában (4,9%). A legalacsonyabb infláció Belgiumban volt, ott 1,7%-kal estek az árak, Hollandiában a defláció mértéke 1% volt.

Külön a négy nagygazdaságot vizsgálva

Címlapkép forrása: Getty Images