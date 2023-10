Művészet: úgy szigorított a harmadik legnagyobb jegybank, hogy valójában nem csinált semmit

A japán központi bank rugalmasabbá teszi hozamgörbe-szabályozási politikáját, és megváltoztatta a kommunikációját a toleranciasáv felső széléről – derül ki a jegybank közleményéből. A jegybank azt írta, hogy a 10 éves kötvényhozam célszintjét továbbra is 0%-on tartják, de az 1%-os felső korlátot ezentúl referenciának tekintik, vagyis rugalmasabban engedik kilengeni a hozamokat. A döntés elméletileg monetáris szigorítással ér fel, a gyakorlatban kevés hatása van.

Júliusban a Bank of Japan 50 bázisponttal mindkét oldalon 1%-ra szélesítette a 10 éves kötvényhozam toleranciasávját. A bank akkor jelezte, hogy elkötelezi magát amellett, hogy a hozamok a 0%-os célszinthez képest plusz-mínusz 0,5 százalékpont körüli sávban ingadozhatnak.

Ehhez képest szigorítást jelent a mai döntés, hiszen magasabb hozamszinteket is elfogadnak, ami átszivárog az egyéb pénzügyi termékek, például a lakossági és vállalati hitelek árazásába is. Valójában viszont ez a szigorítás csak elméleti, hiszen a 10 éves japán hozamok már eddig is 0,5 és 1% között mozogtak.

A jegybank a mai döntését a gazdaságra leselkedő bizonytalanságokkal indokolta. Az irányadó kamatlábat továbbra is -0,1%-on tartotta ma. A mai "szigorítás" tehát nem effektív, és ez látszik a jen árfolyamán is, amely továbbra is a 150-es lélektani szint körül mozog a dollárral szemben.

Szigorúbb hangnemet jelent, hogy a jegybank szerint a szigorúan 1%-ban maximált hosszú hozamok komoly mellékhatásokkal járhatnak. Japánra, akárcsak a többi gazdaságra komoly nyomást gyakorol az amerikai kötvények hozamának emelkedése, így a Bank of Japan elmúlt éves hozamgörbe-kontroll lazítása (azaz a monetáris politika szigorítása) elkerülhetetlen volt. A Bank of Japan még így is extrém lazának tekinthető.

A BoJ közzétette a friss makrogazdasági előrejelzéseit is: a júliusi prognózishoz képest megemelte az ország inflációs kilátásait. A 2023-as pénzügyi évre (április-március) vonatkozó maginflációs előrejelzést 2,5%-ról 2,8%-ra emelte, míg a 2024-es és 2025-ös évre vonatkozóan 2,8%-ra, illetve 1,7%-ra módosította a számokat. A korábbi előrejelzés 2024-re 1,9%, 2025-re pedig 1,6% volt.

Az infláció már több mint egy éve a 2%-os szint felett van, ehhez képest a jegybank csak a hozamgörbe kontroll lazításával szigorított, a rövid kamatokhoz nem nyúlt eddig. A japánok több évtizede várnak arra, hogy beinduljon az árak emelkedése (és ezzel a gazdasági aktivitás élénkülése), így érthető módon most toleránsabbak a magas árakkal szemben. A maginfláció szeptemberben 2,8%-ra lassult az augusztusi 3,1%-ról, és több mint egy év óta először csökkent a 3% alá.

Címlapkép forrása: Getty Images