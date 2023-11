Az Európai Bizottság elnöke szerint Bosznia-Hercegovina jövője az EU-ban van

Bosznia-Hercegovina jövője az Európai Unióban van, és Brüsszel határozottan támogatja Szarajevó európai útját - hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Szarajevóban.

Leszögezte, hogy az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina együttműködése eddig is kiváló volt, egyben reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így lesz. Hozzátette: ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina előrehaladást tudjon elérni, egységre, azonos elvekre van szükség az országban.

Ursula von der Leyen rámutatott, hogy a boszniai gazdaság az uniós átlagnak csupán a 35 százalékát éri el, nagyon sok kihasználatlan lehetőség van az országban. Ezért is döntött úgy az Európai Unió, hogy új növekedési tervvel áll elő a Nyugat-Balkán számára. Arra is szükség van azonban -folytatta -, hogy a térség is egységes piacot alakítson ki, amelyet így könnyebb lesz az európai piac számára is megnyitni.

Borjana Kristo boszniai miniszterelnök a közös sajtótájékoztatón kiemelte: a csatlakozási tárgyalások megnyitása Brüsszel és Szarajevó között hozzájárulhatna ahhoz, hogy az ország stabil és fejlődő államként tudjon megerősödni.

Bosznia-Hercegovina 2016 februárjában nyújtotta be az uniós tagság iránti kérelmét, és 2022 decemberében megkapta az uniós tagjelölti státust.

