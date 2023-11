Érkezik Magyarországra a Ciaran viharciklon hidegfrontja - az OMSZ is megszólalt

Átvonul felettünk a Ciaran viharciklon hidegfrontja, de már legyengült formában. Sokfelé várható eső, záporeső, sőt helyenként zivatar is lehet - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)

Péntekre virradó éjszaka egyre nagyobb területen erősen megnövekszik a felhőzet. Az éjszaka első felében főként északon lehet eső, zápor, míg hajnalban nyugatról megérkezik a hidegfront csapadékzónája nyugaton okozva csapadékot. A déli országrészben kisebb-nagyobb körzetekben kevesebb felhő lehet az égen. A déli, délkeleti szél sokfelé lesz erős, a Dunántúlon néhol viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul, de a keleti határszélen, északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Pénteken a hidegfront felhő- és csapadékzónája fokozatosan kelet felé halad, e mentén sokfelé várható eső, zápor, akár zivatarok is kialakulhatnak. Délután nyugat felől majd szakadozik, csökken a felhőzet, de északon, északnyugaton tovább felhős maradhat az ég, és ott újból előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Több helyen nagyobb csapadékmennyiség is összegyűlhet! A front előtt a déli, délnyugati szél sokfelé lesz erős, a hegyekben és zivatarok környezetében viharos lökések is várhatók; majd a nyugatira, északnyugatira forduló légmozgás veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 13 és 22 fok között valószínű. Az északnyugati tájakon már a reggeli órákban beállhat a csúcsérték.

Szombat hajnalra nagyobb területen képződhet köd, rétegfelhőzet, amely napközben néhol csak lassan oszlik fel. Az ország döntő részén napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Néhol valószínű kisebb eső, zápor. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, estétől az Észak-Dunántúlon megerősödik, Sopronnál viharossá fokozódik. A reggeli 3, 8 fokról kora délutánra többnyire 14, 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten azonban 12, 13 fokot is mérhetnek.

Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a nap második felében nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A déli, délnyugati szelet sokfelé kísérik erős, néhol viharos lökések. A minimum-hőmérséklet általában 7, 13 fok között alakul, de északkeleten 4, 6 fokot is mérhetnek. Kora délután 10, 19 fok várható, a déli határnál lesz a legmelegebb.

