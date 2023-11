Hatalmas üzletet csinált ma a magyar állam, nem kevés pénz áll a házhoz

Jelentős többletkereslet mellett a meghirdetett mennyiségnél sokkal nagyobb összegben értékesített ma államkötvényeket az Államadósságkezelő Központ. A jelentős értékesítéshez hozzájárulhatott, hogy a hozamok csökkentek a legutóbbi értékesítés óta, így az ÁKK most relatíve olcsón tudott forrásokat bevonni.

A 3 éves lejáratú, 2026/H sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 75,87 milliárd forint volt, így a lefedettség 506% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 44,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,91% és 7,96% között szórt, az átlaghozam 7,94% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 51 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 21 ponttal volt kisebb.

Az 5 éves lejáratú, 2028/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak, a kereslet ennél sokkal nagyobb, 105,1 milliárd forint volt (a lefedettség 701% lett). Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél ennél a papírnál is többet, 50,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,21% és 7,27% között szórt, az átlaghozam 7,24% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 41 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 24 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú, 2032/A sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 679%-os lefedettség mellett 67,9 milliárd forint volt. Az ÁKK 28 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be, ami csaknem háromszorosa volt a meghirdetett mennyiségnek. Az értékesített papírok hozama 7,23% és 7,26% között szórt, az átlaghozam 7,25% lett, ami 36 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. A referenciahozamnál a mai átlaghozam 23 ponttal volt kisebb a 10 éves papír esetén.

A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Mint az látható, az ÁKK a referenciahozamnál alacsonyabb hozamon tudott értékesíteni még úgy is, hogy a tervezettnél sokszorosan nagyobb mennyiséget fogadott be.

Alighanem ennek köszönhető, hogy az adósságkezelő végül nagy összegben vont be forrást, hiszen relatíve olcsón tudott most kötvényeket értékesíteni. Egyébként ez nem újdonság, az utóbbi hónapok aukción is jelentős kereslet mutatkozott a magyar papírokra, és több alkalommal is a meghirdetett mennyiség felett fogadott be ajánlatot az ÁKK. Az viszont ritka volt, hogy mindezt csökkenő hozamok mellett tudja megtenni.

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2023-11-02 3Y 2026/H 15 000 75 870 44 500 7,96 7,94 7,91 2023-11-02 5Y 2028/A 15 000 105 100 50 500 7,27 7,24 7,21 2023-11-02 10Y 2032/A 10 000 67 904 28 000 7,26 7,25 7,23 2023-10-31 3M D240207 15 000 22 570 15 000 8,23 8,04 7,30 2023-10-26 12M D241030 25 000 40 887 30 000 8,59 8,35 7,80 2023-10-26 15Y 2038/A 10 000 30 900 17 500 7,67 7,65 7,63 2023-10-26 30Y 2051/G 8 000 14 450 11 000 7,70 7,67 7,65 2023-10-25 6M D240626 20 000 25 605 20 000 8,48 8,16 7,00 2023-09-28 20Y 2041/A 10 000 16 638 10 000 7,36 7,34 7,28 Adatok forrása: ÁKK.

