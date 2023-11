Kimutatták, hogyan hat a mobilozás a férfiak spermájára, szomorú az eredmény

Egy új tanulmány szerint a gyakori mobiltelefon-használat növelheti az alacsony spermiumszám kockázatát a férfiaknál - számolt be a CNN

A férfiak spermiumszáma világszerte jelentősen, több mint 50%-kal csökkent az elmúlt fél évszázadban, ami arra késztette a tudósokat, hogy vizsgálják meg a lehetséges okokat. Olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a környezetszennyezés, az élelmiszerekben és a vízben lévő toxinok, a növekvő elhízási arány és a krónikus betegségek, valamint a nagyon elterjedt mobiltelefon-használat.

A Journal of Human Reproductive Sciences folyóiratban megjelent kutatásból kiderült, hogy azoknál a 18 és 22 év közötti férfiaknál, akik arról számoltak be, hogy naponta több mint 20 alkalommal használják a telefonjukat, 21%-kal nagyobb volt az alacsony spermiumszám előfordulási gyakorisága, és 30%-kal magasabb volt az alacsony spermiumkoncentráció kockázata is, ami a spermiumok milliliterenkénti számát jelenti.

Érdekes, hogy ahogy a mobiltelefon-technológia fejlődött a vizsgálat 13 éves időszaka alatt, úgy tűnt, hogy a spermaszámra gyakorolt negatív hatása csökkent. A régebbi 2G és 3G telefonok mintha nagyobb hatással lettek volna erre az újabb 4G és 5G modellekhez képest, de egyelőre nem sikerült magyarázatot adni erre a megfigyelésre.

Jó hír, hogy a tanulmány nem talált bizonyítékot a spermiumok alakjának vagy mozgékonyságának romlására - a sikeres megtermékenyítés szempontjából legkritikusabb tényezőkre. Bár a mennyiség is fontos, a minőség legalább ennyire.

A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy a gyermekvállalást tervező és a spermiumok egészségének javítására törekvő férfiak tartsák fenn a rendszeres testmozgást (az ágyéktájék túlmelegítése nélkül), táplálkozzanak kiegyensúlyozottan, tartsák meg az egészséges testsúlyt, kerüljék a dohányzást és korlátozzák az alkoholfogyasztást. Ha a nemzés kihívást jelent, tanácsos szakember segítségét kérni.

