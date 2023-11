Súlyos vélemény készült az orosz vezérkarral kapcsolatosan: „ezek az emberek egyszerűen képtelenek tanulni”

Keményen kritizálta az amerikai Institute for Study of War (ISW) az orosz katonai vezérkart friss elemzésében : az agytröszt úgy látja, az orosz hadvezetés egyszerűen képtelen érdemben fejlődni a háború során, ugyanazokat a szovjet stílusú, súlyos veszteségekkel járó, frontális páncélosrohamokat használják az ukrán állások ellen, melyet például tavaly Vuhledár térségében is láthattunk.