Új és nagyon más karácsonyi ajándékra vágynak a hazai gyógyszergyártók

A patrióta gazdaságpolitika mellett patrióta jogszabályalkotásra lenne szükség - hangzott el a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége keddi konferenciáján a legnagyobb hazai gyógyszergyártó cégek első emberei részéről, utalva arra, hogy mennyire hátrányosak a szektor szereplőinek a derült égből érkező különadóhoz hasonló intézkedések. A szervezet azt kéri a kormánytól, hogy - azok után, hogy 2022. december 23-án egy kellemetlen karácsonyi ajándékot kaptak a cégek a gyártói extraprofitadó formájában - a kormány vállaljon garanciát arra, hogy 2024 után kivezeti ezt a különadót. Számos szakmailag megalapozott érv hangzott el a gyártók részéről amellett, hogy miért kellene másfajta gazdaságfejlesztést folytatni Magyarországon. Az előadásokat követő kerekasztalbeszélgetés során a kormányzati oldalt képviselő illetékes államtitkárok igyekeztek a gyártói oldal minden felvetésére reagálni, és megnyugtatni a szektor szereplőit. Főleg abban a tekintetben, hogy az extraprofitadó 2024 után valóban megszűnik.

Fontos kéréseket fogalmazott meg a gyógyszergyártói szektor

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter videós köszöntője, valamint Greskovits Dávid, a Magyosz elnökének megnyitó beszéde és Túri Anikó államtitkár előadását követően Csath Magdolna, a PPKE kutatóprofesszora tartott előadást a Magyosz keddi konferenciáján, kiemelve, hogy a hazai magas hozzáadott értékű iparágaknak, mint amilyen a gyógyszeripar, mekkora jelentősége van a gazdaság hosszú távú növekedésének fenntartásában. A bevezető előadások után a legjelentősebb hazai gyártók közül több cégvezető is felszólalt és részletezte az iparág elmúlt egy évét, valamint a kilátásokat és határozott véleményt fogalmazott meg bizonyos kormányzati intézkedésekről.

Ásványi Tibor, a Naturland Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója azt a kérdést tette fel, hogy miért nem ruház be a hazai gyógyszerszektor kkv-lába. A válasz szerinte egyszerű: mert nem tudják a piaci szereplők, hogy legközelebb milyen új adófizetési kötelezettséget, elvonást kapunk a nyakunkba - fogalmazott, utalva a tavaly december 23-án váratlanul megjelent gyógyszergyártói extraprofitadóra. Ismertetése szerint a szektor kkv-cégeit érintő extraprofitadó éves szinten 300 millió forintba kerül, ami az elhalasztott beruházásokban csapódik le, ennek összegét 2 milliárd forintra becsülte. Támogatás hiányában a tulajdonos önerős, hitelfelvétellel támogatott beruházásainak üzleti alapú döntéshozatala ellehetetlenült - fogalmazott.

Arra is kitért, hogy az új hulladékhasznosítási díjak bevezetésével egy 1000 forintos dobozos gyógyszer után az új díj közel 1% (8-10 forint), és ezeket a Magyarországon forgalomba hozott gyógyszerek után kell megfizetni, az exportált termékek után nem. Kiemelte, hogy a szektor szereplői havonta 28 tonna gyógyszerhulladékot fogadnak vissza (többek között a patikákban), és egyfajta kettős adóztatás valósul meg ezen a téren.

Nemcsak patrióta gazdaságpolitikára van szükség, hanem patrióta jogszabályalkotást szeretnénk

- fogalmazott Ásványi Tibor.

Rónay Tamás, a Sanofi-Aventis Zrt. vezérigazgatója arra mutatott rá beszédében, hogy nem nő a hazai gyógyszeripar hozzáadott értéke. Ezt pedig szerinte az alacsony gyógyszerárakra lehet visszavezetni. Emiatt ugyanis az exportárak is csökkennek, ez csökkenő gyártói profitabilitást eredményez, ami kevesebb beruházást és gyógyszerek kivonását vonja maga után (itt emlékeztetett arra, hogy több gyógyszert is ki kellett vonni a magyar piacról az elmúlt időben), ez pedig kockázattal jár a magyar betegek biztonságos gyógyszerellátására és a GDP növekedésére is. A Sanofi hazai vezére átfogó beavatkozást sürgetett, melynek első és legfontosabb eleme az érdemi stratégiai partnerség lenne a kormánnyal. Emellett célzott beruházási támogatásokat, új K+F ösztönzőket, a természettudományi oktatás erősítését, a gyógyszerárakban az értékkövetés korrekciós mechanizmusának beépítését javasolta.

Helyre kell álljanak a gyógyszerárak, csak úgy tud jobban hozzájárulni az iparág a nemzetgazdaság teljesítményéhez

- mondta.

Poroszlai Csaba, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai gyógyszergyártók szektora milyen mértékben exportképes iparág, amelyre építeni kellene.

Emlékeztetett arra, hogy tavaly decemberben karácsonyi ajándékként kapott a szektor egy extraprofitadónak nevezett plusz terhet, ez pedig káros, hiszen a termelést és az exportot adóztatja.

Erről a "karácsonyi ajándékról" elsőként tavaly a Portfolio számolt be:

Kiemelkedő eredményként tartja számon, hogy a visegrádi országok közül egyedül Magyarországon pozitív a gyógyszerek kereskedelmének mérlege.

Ez az iparág egy gyöngyszem, védeni kell, értékelni kell és fejleszteni kell, és majd erre lehet támaszkodni

- vélekedett beszéde végén.

Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a Richter részesedése a szellemi termékek használata utáni bevétel tekintetében hazai szinten minden 100 forintból 28 forint. Szerinte a legnagyobb érték egy gazdaság esetében a tudásexportban van, példaként említette azt, hogy Európa legnagyobb piaci kapitalizációjú cége a dán Novo Nordisk. A magyar gazdaság teljesítményét értékelve úgy fogalmazott, hogy nő a magyar gazdaság eszközállománya, de nem nő a hozzáadott érték, vagyis szerinte hígul a magyar gazdaság teljesítőképessége. Véleménye szerint a hígítás nem jó irány, a gyógyszerszektor számára ez az irány a homeopátiához hasonló. A tudásexpotra kéne összpontosítani, jelenleg szerinte a gyógyszeripar az, ami erre képes Magyarországon.

Könnyű adót kivetni és még könnyebb a vas- és acélt erősíteni a magyar gazdaságban, és ezáltal hígítani a magyar ipart

- értékelte a kormány többek között akkumulátorgyártásra fókuszáló iparstratégiáját.

Greskovits Dávid, a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igazgatója a Magyosz javaslatait mutatta be. Ismertetése szerint a gyógyszergyártás területe jelenleg egyszerre több minisztériumhoz tartozik, de szerinte ehhez egy személyi felelősre lenne szükség a kormányban, ezért egy gyógyszeriparért felelős kormányzati különmegbízottat javasolnak. Emellett az extraprofitadó kivezetését kérik.

Emlékeztetett arra a Magyosz elnöke is, hogy tavaly karácsonyi ajándékot bontottak ki a szektor szereplői december 24-én reggel és nem voltak boldogok.

Ezek után még egy karácsonyi ajándékot várunk, hogy a kormány vállaljon garanciát arra, hogy 2024 végén kivezeti a gyógyszergyártói extraprofitadót, amit a szektor képviselői exportadónak neveznek

- fejtette ki a Meditop ügyvezetője, aki szükségesnek látja az árakban a rendszerszintű értéknövelés beépítésének lehetőségét, a gyógyszeripari stratégiát, és a humánerőforrásba, képzésbe történő befektetést.

Párbeszéd a kormányzat és a szektor szereplői között

A hazai gyógyszergyártás jelene - versenyképességének jövője címmel megrendezett Magyosz-rendezvény egyik, talán legfontosabb célja minden évben a párbeszéd lehetőségének megteremtése a kormányzat illetékes emberei, valamint a gyógyszergyártói szektor képviselői között. Ennek a párbeszédnek fontos eleme volt a keddi konferencia második felében megrendezett kerekasztalbeszélgetés, "a magyar gyógyszeripar: Érték a betegnek! Érték az országnak?" címmel, melynek különlegessége volt, hogy a középen ülő beszélgetésvezető, Azurák Csaba két oldalán ült a két oldal: egyrészt Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára, Nagy Ádám, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparügyekért felelős helyettes államtitkára, valamint Besesek Botond, a Pénzügyminisztérium adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára, másrészt Bogsch Erik, a Richter Gedeon elnöke, Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke és Csath Magdolna, a PPKE kutatóprofesszora.

Ebben a beszélgetésben Bidló Judit elmondta: belátható időn belül kihirdetik az új gyógyszerek befogadását, egyúttal a készülő tervezet kezeli az áremelések kérdését, és pontosítja a nemzetközi referencia árazást. A közlönyben kihirdetik 38 terápiás területet érintően, összesen 62 gyógyszer befogadását, amelyek között új hatóanyag is van és új indikációk is szerepelnek. Emellett készül egy stratégiai fontosságú gyógyszerlista.

Egyúttal annak a reményének is hangot adott a helyettes államtitkár, hogy a gyógyszeriparnak idén lehet majd kellemes meglepetést adni a karácsonyfa alá, nem úgy, mint tavaly az ünnepek alatt.

Nagy Ádám államtitkár elismerte, hogy látják a piaci szereplők oldalán azt az egységes álláspontot, hogy az extraprofitadó súlyos terhet ró a gazdasági élet szereplőire, érzik a nyomást és hallják a gyártók kérését, hogy ezzel a kérdéssel kezdeni kell valamit. Felidézte azt is, hogy a szabályozásban történtek enyhítések és a piaci szereplők kaptak kedvezményeket.

Előrevetítette, hogy a jelenlegi kilátások alapján a 2024-es év jobban sikerülhet a magyar gazdaság számára, ami lehetővé teszi, hogy a kormánynak akár mozgástere is kialakulhasson bizonyos adóügyi kérdésekben. Erről jelenleg kormányzati döntés nincs, ilyen mandátummal nem rendelkezem, hogy ezzel kapcsolatban bármit ígérjék - szögezte le gyorsan Nagy Ádám.

Besesek Botond ezzel összefüggésben azt jelezte, hogy az extraprofitadó rendelkezésekről a kormány veszélyhelyzeti rendeletekben döntött, és nem kerültek törvényekbe, ami szerinte kedvező üzenet a szektor számára, mert azt hirdeti, hogy ezek az intézkedések átmenetiek.

Az extraprofitadók, így a gyártói különadó is 2025. január elsejével további intézkedés nélkül magától kimúlnak, ha nem teszünk semmit. Nincs törekvésünk arra jelenleg, hogy az extraterhet fenntartsuk - ígérte meg a szektor szereplőinek.

Nem meglepő módon a beszélgetés központi témája a gyártói extraprofitadó volt, Bogsch Erik ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy tavaly visszamenőleges hatállyal 22 milliárd forintot fizettek be csak ezen a jogcímen az államkasszába, idén ez 28 milliárd forint lehet, a jövő évi összeg még bizonytalan.

Az extraprofitadó igazi hungarikum, amit nem szívesen veszünk, mert a nemzetközi normákkal ellentétesek és a versenyképességünket rendkívül rontják

- húzta alá a Richter elnöke. Példaként említette, hogy a konkurens szlovén gyártó nem fizeti az extraprofitadót a magyarországi értékesítése után, így 8% előnybe került velünk szembe, ami szintén hungarikum.

Aláhúzta továbbá, hogy amit most 2 év alatt "elvettek" a Richtertől 60 milliárd forint értékben, az a jövőbeni kutatás-fejlesztési beruházási forrásokból fog hiányozni, ami rendkívül kritikus, hiszen bizonyos gyógyszerek fejlesztési ideje 15-20 év is lehet.

A befektetőink felé pedig azt üzeni, hogy a magyar üzleti környezetben a kiszámíthatóság jelentősen sérül. Konkrétan úgy fogalmazott Bogsch Erik, hogy hirtelen jött az új különadó, de nem megy el hirtelen, ahogyan azt tervezte a kormány. Mielőtt ezt az új különadót bevezette a kormány "csak" a hagyományos gyógyszeripari különadók voltak jelen, de ezek sok más országban is működnek, így nem okoztak ilyen szempontból versenyhátrányt.

Kitért arra is a Richter elnöke, hogy korábban a Richter igazi előnyként tudta felmutatni a kedvező magyarországi adózási környezetet, de ez mára megváltozott, az össz adókulcs lényegesen magasabb lett az extraprofitadó miatt más európai uniós országokkal összevetve.

Greskovits Dávid arról beszélt, hogy alapvetően két dolog bántja. Egyrészt nem tudni és nem ismert, hogy mit nevezünk extraprofitadónak, meddig elfogadható, normális a profit. Annak fényében ez különösen érdekes kérdés szerinte, hogy egyetlen vállalkozás sem karitatív szervezet.

Bidló Judit elismerte, hogy a különadó kellemetlen a szektor szereplőinek, de úgy érvelt, hogy vannak adhoc helyzetek, amikor a kormánynak reagálnia kell és ilyen volt legutóbb tavaly év végén a költségvetés stabilizálása, melynek érdekében átmeneti jelleggel jött be a gyártói különadó.

Csath Magdolna arra hívta fel a figyelmet a költségvetési kiigazítási kényszerhelyzetek kapcsán, hogy a büdzsének két oldala van, a bevételek emelése mellett a kiadások csökkentése is szóba jöhetne ilyen helyzetekben. Kiemelte továbbá, hogy miközben a külföldi tőkét alacsony adóval ösztönzi beáramlásra a kormány, addig az innovatív hazai gyártókat arra ösztönzi, hogy ne innováljon, beruházzon, ezek a különadó formájában elvont pénzék hiányozni fognak a szektorból távlatilag.

Nagy Ádám mindezrekre reagálva arról is beszélt, hogy az üzleti környezetet, illetve az iparstratégiát hosszabb távon kell nézni, a cél, hogy hosszabb távon az átmeneti tehernövekedést kompenzálják. Elismerte, hogy a különadó plusz terhet jelent a gyártóknak, de célnak nevezte a könnyítést. Abban bízik a GFM államtitkára, hogy még idén elő tud állni a minisztérium az iparstratégiával. Erről Túri Anikó is beszélt:

Bogsch Erik a beszélgetés végén annyit reagált még az elhangzottakra, hogy

ha az Európai Unióban maradunk, amit nagyon remélek, akkor egészséges iparpolitikára van szükség, ami nem negatívan diszkriminálja a magyar gyártóvállalatokat és nem hozza hátrányba a hazai cégeket.

Nem Bogsch Erik az első, aki a vállalati szektorból megemlíti az EU-tagság jövőjét. Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója rendszeresen figyelmeztet az esetleges kilépés beláthatatlan következményeire:

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images