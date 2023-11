Új logisztikai központ építésével erősít a Bosch Makláron

Új logisztikai központot épít Makláron a Borch - közölte a személy- és tehergépjárművek kormányműveit gyártó Robert Bosch Automotive Steering Kft. maklári üzemének ügyvezető igazgatója, Michael Zink a társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából kedden tartott, bemutatóval egybekötött sajtóbejáráson.

A központ építésével egyben egy több éve tartó, mintegy 52 milliárd forint értékű fejlesztés-sorozatot zár le a Bosch Makláron.

Michael Zink elmondta, hogy a jelenleg bérelt logisztikai szolgáltatások egységesítését és hatékonyabbá tételét szolgáló fejlesztést a tervek szerint már az idén szerették volna átadni, ám a kedvezőtlen piaci feltételek és a beruházás megnövekedett költségei miatt az építkezés lezárása 2024 végére várható.

Zink emellett azt is hozzátette, hogy bár az új épület eredeti funkciója szerint a gyár logisztikai központja lesz, ám a létesítmény akár gyártócsarnokká is átalakítható, ami a maklári telephely jövőbeni kapacitásbővítésének lehetőségét is magában foglalja.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images