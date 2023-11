Virág Barnabás: egy lövésünk volt, telitalálat lett

Jelen pillanatban nem látunk arra okot, hogy az inflációs célon bármilyen okból változtatni kellene – mondta a 24.hu podcastjában Virág Barnabás. A jegybank alelnöke szerint egy feltörekvő gazdaságban erről vitát nyitni is kockázatot jelent, meg kell néznünk, mit lépnek a nagy fejlett jegybankok.

A reálkamat azért kapott kiemelt figyelmet, mert a világ most lép ki az elmúlt évtized negatív reálkamat-környezetéből – tette hozzá az alelnök. A nagy meghatározó fejlett piacokon a reálkamatok már pozitívak és egészen hosszú ideig azok is maradhatnak. Ez pedig egy fontos iránytű a feltörekvő piacok számára is.

Nincs visszaút a 2010-es évtizedbe, amikor a reálkamatok mélyen negatívak voltak, mégsem volt infláció a világban

- szögezte le Virág.

Az MNB alelnöke szerint a pénteken megjelenő októberi inflációs adat 10-10,5 százalék között lehet, majd november lehet az első hónap, amikor hosszú idő után 10 százalék alatt lesz az áremelkedés üteme. Az izraeli konfliktus kapcsán a szakember kiemelte: jelen pillanatban az olajár nem indokolja a szeptemberben publikált 2024-es előrejelzés felülvizsgálatát, ehhez nagyjából 10 százalékos áremelkedés kellene, vagyis 100 dollár feletti hordónkénti árfolyam.

A béremelkedés és a munkaerőpiac kapcsán Virág Barnabás azt hangsúlyozta, hogy a jegybank által becsült 3-4 százalékos jövő évi GDP-növekedés és 5-6 százalékos infláció mellett a nominális termelésnövekedés 8-9 százalék lesz, ami már nincs messze a 10 százalék körüli várható béremelkedéstől.

Bér oldalról a monetáris politikának fel kell készülnie arra, hogy jöhet egy folyamatos nyomás, ami óvatos lépéseket indokol a jövőben is

- tette hozzá. Szerinte ugyanis a magyar gazdaság elemi érdeke a bérek felzárkóztatása, ellenkező esetben a képzett munkaerő külföldre vándorol.

A tavaly szeptemberi döntés a kamatemelési ciklus lezárásáról a mai napig megállja a helyét, akkor az augusztusi inflációs adat alacsonyabb volt a régiós átlagnál, a kamatunk már lényegesen magasabb volt – mondta az alelnök. Szerinte az azt követő hetek heves forintgyengülésének oka egy váratlan geopolitikai esemény, az Északi Áramlat vezeték felrobbanása volt. Ekkor a gázár hirtelen 20 százalékkal ugrott, a dollár átmenetileg paritásig erősödött az euróval szemben, ez tette leértékelődési pályára a forintot is, majd sokan ezt spekulatív döntésekkel akarták megjátszani.

Ez egy nagyon forró pillanat volt a magyar gazdaságban, valutaválság közeli pillanatban voltunk, ezért volt szükség meghozni október közepén azokat a döntéseket. Akkor egy olyan pillanatban voltunk, amikor egy jegybanknak egyetlen lövési lehetősége van: vagy eltalálja a célt és normalizálódik a helyzet, vagy nem és akkor annak súlyos következményei vannak. Az elmúlt több mint egy év azt mutatja, hogy az telitalálat volt az MNB részéről.

Az MNB kristálytiszta álláspontja, hogy sikeres és biztonságos euróbevezetésben vagyunk érdekeltek – hangsúlyozta a jegybank alelnöke. Szerinte az euróbevezetés egy állomás a magyar gazdaság sikeres felzárkózási pályáján, kérdés, mikor jön el ez a pillanat. Biztosan nem egy globális válság időszakában. A következő tíz évben az lesz a kérdés, milyen gyorsan tudjuk a versenyképességünket javítani, a felzárkózásunkat ösztönözni, ez döntheti el azt is, lesz-e esély az euró bevezetésére.

A jegybank veszteségével kapcsolatban Virág Barnabás elmondta: idén 1800-2000 milliárd forint lehet a mínusz, majd ezt követően jövőre is „jelentős veszteséggel” kell számolni, aminek mértéke majd attól függ, milyen gyorsan lehet a kamatokat csökkenteni. Az új jegybanktörvény értelmében nincs olyan szabály, hogy a tőkevesztést öt éven belül kellene visszapótolni, de hosszútávon a sikeres működéshez pozitív saját tőke kell.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor