Durva videó: így harcolnak a Hamász terroristái az izraeli tankok ellen

A felvételen három különböző izraeli páncélosra nyitnak tüzet a páncéltörő fegyverekkel, ebből az egyik izraeli Merkavát közvetlen közelről két találat is éri. Az nem derül ki a felvételekből, hogy a gránátvetők átütötték-e a harckocsik páncélját.

A gázai övezetben harcoló izraeli védelmi erők nagy számban vetnek be a városi övezetben Merkava harckocsikat. A város szűk utcáin manőverező és harcoló páncélosokról az izraeli sajtószolgálat is jelentetett meg anyagokat:

A közzétett felvételek geolokációja alapján az izraeli csapatok fokozatosan nyomulnak be a bekerített Gázavárosba, a legújabb információk szerint a korábban szétbombázott települést hamarosan elvágják a tengertől is.

situation update:The has advanced around the extremely high-density buildings of Al Shati camp towards the east of the Shifa hospital.Further advances from the South bring the hospital within 700 meters of being surrounded, if it hasn't been already. #Gaza