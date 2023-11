Elképesztő, amit művelt a Magyarországgal kacérkodó autóipari multi

Mérföldkőhöz érkezett az elektromos autók értékesítése, 2023 első kilenc hónapjában több mint 9,4 millió darabot adtak el belőlük világszerte, így a teljes globális autópiacból közel 16 százalékos szeletet hasítottak ki. Az elektromos autók piacát magabiztosan uralta a kínai BYD, amely egyre több területen van jelen Magyarországon is.

Öt gyártó kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elektromos autók értékesítésében: a BYD, a Tesla, a Volkswagen csoport, a Geely-Volvo és a SAIC összesen több mint 5,1 millió konnektorról tölthető autót adott el az év első kilenc hónapjában. Ezzel a teljesítményükkel közel 55 százalékos piaci részesedést értek el, míg az előző év azonos időszakában ez az érték még csak 52 százalék volt – írja az insideevs.com.

Szeptember végéig a BYD értékesítette a világon a legtöbb elektromos autót (plug-in hibrid és akkumulátoros elektromos autót együttesen), közel 2,1 millió darabot.

Ezzel az elképesztő teljesítményével a kínai elektromosautó-gyártó globális piaci részesedése 21,9 százalékra nőtt az év első kilenc hónapjában, az előző év azonos időszakában ez az érték még csupán 17,3 százalék volt.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a világ legnagyobb elektromosautó-gyártóját az elmúlt időszakban többször is hírbe hozták Magyarországgal. Legutóbb a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung írt arról belső forrásaira hivatkozva, hogy a kínai autóipari multi hazánkban építi fel legújabb autógyárát. Ezt az információt azonban Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter híresztelésnek nevezete csupán. Egyben kijelentette, bármilyen Magyarországra irányuló beruházást csak akkor jelentenek be, ha arról megállapodás születik.

Ami viszont tény, hogy a BYD már több területen is jelen van Magyarországon. A cég Komáromban elektromos buszokat gyárt, amelyek rendkívül népszerűek mind Magyarországon, mind Európa többi részén. A londoni tömegközlekedésben például 80 százalék körüli a részarányuk. Egy tízmilliárd forintos beruházás keretében pedig akkumulátor-összeszerelő üzemet létesít a vállalat Fóton, így még tovább erősödik a pozíciója itthon. Arról nem is beszélve, hogy a BYD Magyarországon is megjelent, három tisztán elektromos autót vezetett be a magyar piacra, amelyekről alábbi tesztünkben részletesen írtunk:

A Tesla több mint 1,3 millió darabos globális értékesítésével a teljes piac mintegy 14 százalékát szerezte meg 2023 első kilenc hónapjában, amely enyhe növekedést jelentett az előző év azonos időszakában elért 13,3 százalékos piaci részesedéshez képest.

A BYD és a Tesla a teljes piac (plug-in hibrid és akkumulátoros elektromos autók együttesen) közel 36 százalékát uralta az év első kilenc hónapjában.

A Volkswagen csoport a maga közel 684 ezer darabos új elektromos autó regisztrációjával a harmadik helyet szerezte meg, fontos azonban hozzátenni, hogy a német autógyártó piaci részesedése 7,2 százalékra csökkent az év első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakában elért 8 százalékról. A Geely-Volvo több mint 579 ezer darabos eladást és 6,1 százalékos piaci részesedést ért el az elektromos autóival, míg a SAIC közel 515 ezer darabos regisztrációjával 5,4 százalékos piaci részesedést szerzett 2023 szeptemberének végéig.

A meghatározó autógyártók közül a Stellantis 4,6 százalékos, a BMW csoport és a GAC egyaránt 4,1-4,1 százalékos, míg a Hyundai Motor 4 százalékos piaci részesedést ért el az elektromos autók globális piacán az év első kilenc hónapjában.

Fontos kiemelni, hogy a tisztán elektromos meghajtású autók piacát továbbra is a Tesla uralta a korábban már említett 1,3 millió darabot meghaladó értékesítésével. Az amerikai elektromosautó-gyártó 20 százalék feletti piaci részesedést ért el 2023 első kilenc hónapjában. A BYD nem sokkal marad el mögötte, valamivel több mint egymillió tisztán elektromos autót értékesített a vállalat, amelynek köszönhetően 15,9 százalékos piaci részesedést ért el 2023 első kilenc hónapjában. Ez jelentős növekedés volt az előző év azonos időszakában elért 11,9 százalékos piaci részesedéshez képest.

A Tesla és a BYD együttesen 36 százalékos részesedést szerzett a tisztán elektromos autók piacából az év első kilenc hónapjában. A Volkswagen csoport piaci részesedése 7,7 százalék, a kínai SAIC és GAC gyártók részesedése pedig 7,5 százalék, illetve 5,7 százalék volt.

Címlapkép forrása: Jun Sato/WireImage via Getty Images