Vulkánkitörés fenyeget, evakuálják a lakosságot

Izland veszélyhelyzetet vezetett be pénteken, miután több nagy erejű földrengés történt a Reykjanes-félszigeten, ami a Grindavíktól mintegy három kilométerre északra fekvő Sundhnjukagigar közelében várható vulkánkitörés előjele is lehetett akár.

A több napon át a Föld felszíne alatt mintegy öt kilométeres mélységben felhalmozódott magmából az izlandi meteorológiai szolgálatok először arra következtettek, hogy "inkább néhány napon belül, mint néhány óra múlva" vulkánkitörés várható.

Péntek este azonban a meteorológusok azt tapasztalták, hogy a szeizmológiai tevékenység a felszínhez közeledik, és a magma merőlegesen emelkedni kezd Sundhnjukagigar és Grindavík között, amiből arra gondoltak, hogy a kitörés hamarabb bekövetkezhet, ezért a hatóságok elővigyázatosságból kiürítették Grindavíkot.

A Reykjanes-félszigeten Fagradalsfjall közelében három kitörés történt az utóbbi években: 2021 márciusában, 2022 augusztusában és 2023 júliusában, mindhárom az infrastruktúráktól és a lakott területektől távol. A legutóbbi kitörés:

