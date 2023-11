Átfogó boltzár jöhet már 24-én

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a párbeszédet helyesli, egy esetleges adminisztratív szigorítást viszont elutasítana. Úgy vélik, hogy a zárva tartás gyengítené a gazdaságot.

December 24-e pihenőnappá nyilvánítását több párt is a zászlajára tűzte az utóbbi években. Így a Jobbik is, amely hétfőn ötödik alkalommal nyújt be erről képviselői önálló indítványt. Az eddigiek mind elvéreztek a vállalkozásfejlesztési bizottságban.

A Lidl nemrég jelentette be, hogy az összes üzlete zárva tart 24-én, de cserébe 23-án hosszabb lesz a nyitvatartás.

