A hajnalban képződött ködfoltok lassan feloszlanak. Az északkeleti tájakon a csapadék is megszűnik, de az egy kicsit lassabban - írja a Facebookon az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A kezdetben még élénk, olykor erős északnyugati szél mérséklődik.

Az ország nagy részén napos időre van kilátás 8, 13 fokkal.

Hétfőn közepesen vagy erősen felhős idő várható. Emellett tartósabban ködös, borongós tájak is lehetnek. Főként északon, északkeleten esőre is számítani lehet. A délnyugati szél helyenként megélénkülhet. Kora délután többnyire 8 és 13 fok várható, de északkeleten hűvösebb is lehet.

