Olyan olajszankciós trükközés bukott ki, hogy a magyar kivételeken is szigoríthat Brüsszel

Oroszország módot talált arra, hogy kijátssza az Európai Unió szankciós keretrendszerét Bulgária különleges, olajembargó alóli mentessége révén, amelyet azért kapott, hogy elkerülje egy esetleg olajhiány kialakulását. Ez viszont lehetővé tette a burgaszi Lukoil finomítónak, hogy orosz olajat dolgozzon fel és exportáljon külföldre, a vizsgálat szerint mintegy 1 milliárd eurós adóbevételt termelve az orosz költségvetésnek. Mindez pedig a szófiai kormány keménykedéséhez vezetett, amely most már államosítani akarja a Lukoil finomítóját, de az EU is szigorításra készül, ami a szintén kivételezett Magyarországot is elérheti.

Tavaly az Európai Bizottság „különleges kivételt” engedélyezett Bulgáriának az orosz tengeri olajimportra vonatkozó uniós tilalom alól, amelynek célja az ország ellátásbiztonságának garantálása volt. A mentesség azonban kifejezetten megtiltotta, hogy az importált olajat nyereségvágyból feldolgozza és más országban értékesítse. E kikötés ellenére Bulgária jogi kiskapukat talált, amelyek révén több millió hordó orosz olaj jutott el a Lukoil burgaszi üzemébe, amelyet aztán finomítva külföldre, többek között más uniós országokba exportáltak – tárta fel a Global Witness civil szervezet, a Center for the Study of Democracy (CSD) és a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) kutatóközpontok, valamint a Politico közös nyomozása.

Idén március és július között a bolgár Lukoil finomító mintegy 3 millió hordónyi, valószínűleg orosz eredetű üzemanyagot exportált, kihasználva a tárolási korlátok alapján megengedett kivitelre vonatkozó uniós szabályozás kiskapuit. A kusza jogi szabályozás bőséges lehetőséget biztosított a Lukoil számára, hogy a szankciók megsértése nélkül profitáljon ezekből az ügyletekből.

A vizsgálat középpontjába került Neftochim Burgas, Bulgária legnagyobb, a Lukoil többségi tulajdonában lévő finomítója – a CREA és CSD számításai szerint – 2023 első tíz hónapjában elképesztő mennyiségű, 4,95 millió tonna orosz nyersolajat dolgozhatott fel,

ami becslések szerint 1,13 milliárd euró közvetlen adóbevételt juttatott vissza Oroszországba.

Ebben az időszakban a finomító függősége az orosz olajtól a teljes import 93%-ára emelkedett, ami aggodalomra ad okot azzal kapcsolatban, hogy Bulgária betartja-e az uniós szankciókat.

A problémát súlyosbította, hogy Burgasz kihasználta az uniós szabályozásban foglalt kivételeket, amelyek lehetővé tették a finomított termékek exportját az EU-n kívüli országokba, ha a hazai tárolási kapacitásokat már teljesen lekötötték. Ilyenkor ugyanis egy másik országban tárolhatták a bulgárok a finomított olajat, de azzal a feltétellel, hogy azt nem adják el harmadik félnek. Viszont ez a fajta export követhetetlen a nem egyértelmű jelentéstételi módszerek és a hajóról hajóra történő transzferek miatt, amelyek a gyanú szerint elfedték a finomított termékek végfelhasználási helyét. Mindez egyre nagyobb kihívást jelentett a hatóságok számára a szankciók hatékony nyomon követésénél és a büntetőintézkedések végrehajtásánál.

Az is vett, aki maga nem vásárol már orosz olajat

A Burgaszból származó finomított termékek ráadásul az embargós országokba is eljutottak, többek között az Egyesült Államokba, ahová több mint 70 000 tonna terméket importáltak a finomítóból. Ez rávilágított a szankciók érvényesítésének bonyolultságára, és aláhúzta, hogy szigorúbb felügyeletre és szabályozásra van szükség Oroszország olajpiaci globális befolyásának visszaszorítása érdekében.

A növekvő aggodalmakra válaszul Bulgária büntetőintézkedéseket vezetett be, többek között tranzitdíjat vetett ki az orosz gázra és 60%-os adót vetett ki a Lukoil finomító nyereségére. Az intézkedések célja az volt, hogy csökkentsék az orosz tulajdonban lévő olaj- és gázipari tevékenységek jövedelmezőségét, és az olyan uniós tagállamokat, mint Szerbia és Magyarország, alternatív ellátási források felkutatására ösztönözzék.

Azonban Magyarország nem kért ebből az intézkedésből: Bóka János EU-ügyi miniszter pénteken felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a bolgár, földgázszállításra kivetett energiaadó ellen és indítson kötelezettségszegési eljárást.

Miközben az EU azzal a kihívással küzd, hogy csökkentse az orosz szénhidrogéntől való függőségét, ez a vizsgálat kiemeli, hogy a jogi kiskapuk bezárására és az energetikai szankciók szigorítására irányuló összehangolt, átfogó megközelítésre van szükség.

A 12. szankciós csomag esetében most tárgyalja az Európai Bizottság, hogy miként korlátozza a finomított orosz olajtermékek reexportját. Ráadásul a tavaly bevezetett olajembargós döntéskor Magyarország is kivételt kapott, hogy például Szlovákiával kereskedjen. A magyar finomítók esetében ugyan egyelőre nem merült fel, hogy megsértenék a szankciókat, de lehet, hogy a bolgár trükközések miatt az EU olyan szigorításokat vezet be, amelyek Magyarországra is keményebb szabályokat alkalmaznak majd.

A helyzet érdekessége, hogy tavaly, az olajembargóról szóló tárgyalások alatt épp Magyarország vétója miatt kérték a balti országok és Lengyelország kormányai, hogy ne engedélyezzék a kivételt kapó országok számára a kereskedelmi célú reexportot, csak a tartalékolást.

Az uniós hatóságoknak most azzal a nehéz feladattal kell szembenézniük, hogy a szankciók hatékony végrehajtásának biztosításához egyértelműbb jogi szabályozást dolgozzanak ki, miközben a régió konfliktusokból származó fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségének enyhítése érdekében a tiszta energia alternatíváit kell előmozdítaniuk.

Címlapkép: A bulgáriai burgaszi székhelyű Lukoil Neftochim, a Balkán legnagyobb olajfinomítójának és Bulgária legnagyobb ipari vállalkozásának látképe. A fotó forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images