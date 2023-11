Azeri gázt vesz Szerbia, amerikai cégek érdeklődnek a szerb energetikai befektetések iránt

Most szerdán aláírja az azeri Socar és a szerb Srbijagas a gázvásárlási szerződést és az év vége előtt elindul Szerbia irányába az azeri gázvásárlás – jelentette be a szerb és az azeri energiaügyi miniszter. Közben az is kiderült, hogy magasrangú amerikai delegáció járt tegnap Belgrádban, és amerikai cégek érdeklődnek szerbiai energetikai befektetések iránt.