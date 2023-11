Kijött a fontos adat: a vártnál nagyobbat esett az amerikai infláció

A vártnál kisebb lett és jelentősen csökkent októberben az éves infláció az Egyesült Államokban, a maginfláció is jobban alakult a vártnál - derül ki a friss adatközlésből.

Éves szinten 3,2%-kal nőttek az árak az Egyesült Államokban októberben, ami azt jelenti, hogy az infláció jelentős esést mutatott szeptemberhez képest. Az előző hónapban még 3,7% volt az áremelkedés mértéke az USA-ban. Az elemzők azt várták, hogy 3,3% lesz az éves infláció, a friss adat tehát kellemes meglepetést okozott.

A maginfláció is esett meglepetésre, de az esés igazán kicsi. A maginfláció éves szinten 4,1%-ról 4%-ra esett októberben, az elemzők stagnálásra számítottak. A maginfláció nem tartalmazza az élelmiszerek és a lakossági energia árváltozását.

Az előző hónaphoz képest októberben stagnáltak az árak: a főmutató nem mozdult, szeptemberben még 0,4% volt a havi átárazódás. Az elemzők számítottak az inflációs dinamika mérséklődésére, de a havi bázisú áremelkedés még a várakozásoknál (0,1% volt a Reuters konszenzusa) is kedvezőbben alakult. A havi maginfláció 0,2%-ra mérséklődött az előző havi 0,3%-ról, az elemzők azt várták, hogy a szeptemberi szinten stagnál majd a mutató.

A kellemes meglepetésre a dollár gyengülni kezdett, ami a forint erősödésére is lehetőséget adott. A meglepetés nem komoly, de a befektetők az adatközlés hatására dolláreladással reagáltak.

A dezinfláció 2023-ban jelentős volt, a tavalyi 9% feletti tetőzésről az éves index 3% környékére mérséklődött. A dezinfláció nyáron elakadt egy kissé, 3%-ról 3,7%-ra nőttek a fogyasztói árak, elsősorban az energiaárak emelkedésének hatására. Az utóbbi időben viszont jelentősen mérséklődött az olaj világpiaci ára, ennek hatására tudott esni az amerikai infláció októberben. A maginflációs dinamika változatlan: továbbra is lassú a dezinfláció, és messze a Fed 2%-os célja fölött van az árak emelkedése (az élelmiszereket és az energiát nem számolva).

Az amerikai jegybank, a Fed 2022 márciusában kezdett kamatemelésekbe a magas infláció miatt, idén nyárra 5,25-5,5%-ra emelték az irányadó kamatot, összesen több mint egy év alatt 525 bázispontos emelést végrehajtva. Ez nyomás alá helyezte a piacokat és a pénzügyi rendszert. A Fed nyáron leállt a kamatemelésekkel, és most mindenki azt találgatja, hogy lesz-e további emelés, illetve mikor kezd a Fed kamatcsökkentésekbe.

Jelenleg a piac 2024 közepére várja az első kamatcsökkentést, de a várakozásokat jelentősen befolyásolják a friss inflációs adatok. A jegybank adatvezérelt üzemmódját hangsúlyozza: azt mondják, hogy a döntéseiket az adott ülésig beérkező inflációs és reálgazdasági adatok befolyásolják, így az inflációs közléseknek óriási jelentősége van most.

A most közölt adat óvatos bizakodásra adhat okot. Az inflációs főmutató esése örömteli, hiszen jelentősen hat a jövőbeli várakozásokra is, valamint a maginfláció vártnál nagyobb csökkenése is bizakodásra ad okot. Az októberi infláció ezzel együtt sem lesz sorsfordító jelentőségű: a maginfláció még mindig messze a Fed célja fölött jár, és az adatban nincs akkora meglepetés, ami az inflációs dinamikában törést jelentene. Ennélfogva azt sejthetjük, hogy a Fed nem változtat üzenetén, és továbbra is az adatvezérelt üzemmódot hangsúlyozza majd.

