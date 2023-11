Olcsóbb lesz a túró rudi? Megszólaltak a beszállítók és a kereskedők

Szász Péter 2023. november 14. 13:00

Nemrég derült ki, hogy a kormány 2024-től módosít az áfatörvényen és a túró rudit is 18 százalékos áfa terheli majd a 27 helyett. Bár a túró rudi esetében az emberek egy konkrét termékre gondolnak, a paletta széles és voltak olyan "túró alapú" édességek, amelyek eddig is alacsonyabb kulccsal adóztak. A kormány ezzel a döntéssel egységesítette ennek a termékkörnek az adózását. A kérdés most már az, hogy az árcsökkenés eljut-e a vevőkhöz. Ennek jártunk utána.