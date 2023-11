Felszólítást kapott Magyarország az uniós biztostól, hogy sürgősen váljon le Oroszországról

Kadri Simson, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa határozott felhívásban sürgette Magyarországot, hogy fokozza erőfeszítéseit az orosz energiaforrásoktól való függőségének csökkentésére. A brüsszeli vezető arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi helyzet miatt az ország kiszolgáltatottá válik a Kreml rosszindulatú befolyásának, ami hamarosan komoly problémákat okozhat – számolt be a Politico

A Politico Fenntarthatósági Jövő Hete csúcstalálkozón tartott beszédében Simson hangsúlyozta, hogy Magyarország üzletelése az orosz állami energiacégekkel lehetőséget biztosít Moszkvának az energiapiac manipulálására. Szerinte Magyarországnak nem áll érdekében, hogy ez a függőség és kitettség megmaradjon.

A biztos kockázatot lát abba, hogy – amint arról beszámoltunk – az orosz Gazprom gázipari óriásvállalat bejelentette, hogy idén télen növeli a Magyarországra irányuló földgázszállításokat. A lépést Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pekingi megbeszélései előzték meg. Simson közvetve utalt a találkozóra, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a magyar kormányfő együtt mutatkozott az általa „háborús bűnösnek” nevezett Putyinnal.

Ez a mostani fejlemény a második alkalom, amikor Budapest és Moszkva a hosszútávú gázszerződésen túli gázmennyiség szállításáról állapodott meg azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Magyarország megközelítése éles ellentétben áll az Európai Unió más tagállamainak – köztük olyan közeli országoknak, mint Szlovákia és Bulgária – erőfeszítéseivel, amelyek aktívan dolgoznak azon, hogy 2027-ig fokozatosan megszüntessék az orosz energiaimportot.

Az EU egésze jelentősen csökkentette függőségét az orosz vezetékes gáztól, a Moszkva inváziója előtti több mint 40 százalékról mára kevesebb mint 10 százalékra.

Simson sürgette Magyarországot, hogy kövesse más tagállamok példáját az energiahordozók beszerzésének diverzifikálásában, és külön kiemelte, hogy átfogó tervre van szükség az orosz technológiától és nukleáris üzemanyagtól való függőség csökkentésére.

Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki Magyarország azon döntése miatt, hogy folytatja a Paks II. atomreaktor építését, amelyet a Roszatom épít majd meg és láthat el nukleáris fűtőanyaggal. Az Orbán-kormány viszont korábban határozottan kijelentette, hogy ellenez minden olyan szankciót, amely hatással lehet az atomenergetikai beruházásokra.

Miközben az EU az ukrajnai konfliktus kezdete óta az Oroszország elleni 12. szankciócsomagját fontolgatja, Simson nyilvánosságra hozta, hogy a készülő intézkedések várhatóan nem tartalmaznak majd jelentős korlátozásokat az orosz cseppfolyósított földgáz vásárlására vonatkozóan. Annak ellenére, hogy több uniós ország ilyen embargót, vagy korlátozásokat szeretne.

„Abban a pillanatban, amikor Magyarországgal együtt egyhangú döntést lehet hozni, akkor lesz ez a kollektív álláspontunk” – jelentette ki. A nyilatkozat arra utal, hogy az EU-n belüli konszenzus ebben a kérdésben is a magyar kormányon múlhat.

Magyarország, amely az EU leginkább a külső energiaszállításoktól függő országai közé tartozik – különösen a földgáz- és kőolajimport esetében –, jelentős geopolitikai kihívásokkal néz szembe, mivel energiájának több mint 50 százalékát Oroszországból szerzi be. A konfliktus előtt a kőolaj- és földgázimport több mint 90 százaléka Oroszországból származott – írta legutóbbi elemzésében a Friedrich-Ebert Stiftung, amely kiemeli, hogy a kormány fokozatosan diverzifikálja az energiavásárlásait az azeri és román import révén.

A Centre for Research on Energy and Clean Air legfrissebb jelentése kiemeli, hogy a Magyarországra irányuló havi orosz fosszilis gázimport már három egymást követő hónapban csökkent, augusztushoz képest 14%-kal idén szeptemberben. Ehhez hozzájárult többek között a magyarországi földalatti gáztárolók közel teljes kapacitása és a szezonális tényezők miatt csökkent gázfogyasztás. Októberben azonban tovább nőtt a Gazpromtól vásárolt mennyiség.

Az orosz gáztól való függőség további csökkentése érdekében Magyarország megállapodást kötött Lengyelországgal a gáz szállításáról egy újonnan épített lengyelországi LNG-terminálból. Továbbá egy cseppfolyósított-földgázt fogadó görög terminál építésébe is beszállna a kormány.

Címlapkép: Kadri Simson energiaügyi biztos sajtótájékoztatót tart az Európai Unió környezetvédelmi és energiaügyi minisztereinek informális találkozójának harmadik napja után, az Európai Unió spanyol elnöksége keretében, 2023. július 12-én Valladolidban. A fotó forrása: Europa Press 2023 via Getty Images