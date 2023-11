Pusztító a munkaerőhiány: eláraszthatják az EU-t a bevándorlók

Portfolio 2023. november 15. 14:36

A közeljövőben tovább fokozódhat a már most is számos ágazatban és szakmában kimutatható szakemberhiány az EU-ban. A probléma kezelésére az Európai Bizottság komplex intézkedéscsomagot hirdetett: elsősorban a belső tartalékokat mobilizálnák, de megkönnyítenék a külföldről (unión kívülről) érkezők letelepedését is.