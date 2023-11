Brutálisan túljegyezték ma a magyar államkötvényeket!

Portfolio 2023. november 16. 11:53

Egészen megdöbbentő, már-már példátlanul erős kereslettel jellemezhető, államkötvény aukciók zajlottak le ma délelőtt Magyarországon. Az Államadósság Kezelő Központ által meghirdetett összesen 40 milliárd forintnyi papírra ugyanis 383,8 milliárd forintnyi vételi ajánlat ömlött be a rendszerbe, amelyet látva az adósságkezelő 176,5 milliárd forintra emelte az elfogadott ajánlatok volumenét. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 9,6-szeresen jegyezték túl a papírokat, és 4,4-szer több adósságot vont be az ÁKK, mint tervezte. Az erős vételi érdeklődés a kissé az átlaghozamokat is leszorította a tegnapi referenciahozamokhoz képest, a megelőző aukciós eredményekhez képest pedig jelentős a hozamcsökkenés.