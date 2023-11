Döntött a kormány: háromszorosára drágul több gyógyszer

Novák Hunor gyerekorvos is arról írt, hogy több gyógyszerész anyagi okokból megtagadta az általa felírt, helyben elkészítendő gyógyszer elkészítését, miközben erre nem is lenne jogi lehetőségük – ez utóbbit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is megerősítette neki.

Az elkészítés megtagadása mögötti anyagi ok, hogy a szükséges alapanyagok nincsenek készleten, a beszerzésük költséges, és mivel csak nagyobb kiszerelésben érhetők el, miközben ritkán van rájuk szükség, nagyrészt rajtuk marad, ami jelentős veszteséget jelent.

A bejegyzés miatt számos gyógyszerész felháborodott amiért Novák a nyilvánosság előtt kritizálta őket. A reakciók között előkerült a logisztikai problémák és az állami alulfinanszírozottság problémája mellett az is, hogy a gyógyszerészek gyakran találkoznak rossz magisztrális receptekkel.

A finanszírozási problémákra most reagált a kormány az áremeléssel. A szerdai rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendeletet módosítja, ezen belül is „A magisztrális gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott ára részeként figyelembe vehető készítési díjak” című táblázatot: minden felsorolt részköltséget a háromszorosára emel.

