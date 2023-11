Majdnem letaszították Magyarországot az inflációs rangsor tetejéről

Hosszú idő után először majdnem nem a magyar infláció lett a legmagasabb az Európai Unióban. Az októberi adatok szerint Európában összességében gyorsan csökken a pénzromlás üteme.

Nincs már olyan ország az EU-ban ahol két számjegyű lenne az infláció, derül ki az Eurostat ma közzétett összesítéséből. Ez nem jelent meglepetést, hiszen már szeptemberben is csak a magyar árindex volt 10% felett, azt pedig már tudtuk, hogy idehaza 9,9%-ra szelídült az éves árdinamika. Két számjegyű inflációt európai országban csak akkor láthattunk volna, ha valahol az általános dezinflációs trend ellenére nagyot ugrik az árszint, vagy ha a magyar mutatót a kissé eltérő uniós módszertan magasabbra húzza, mint az itthoni hivatalos adat.

A magyar harmonizált fogyasztói árindex (HICP) azonban még kisebb is lett, 9,6%-os. Ez azt is jelentette, hogy majdnem lekerült az inflációs rangsor éléről Magyarország, ugyanis a cseh mutató szeptemberről októberre 8,3%-ról 9,5%-ra emelkedett.

A rangsorban egyébként hónapra hónapra vannak érdemi változások, mivel tavaly ugyanilyenkor még mindig számos energiaárral kapcsolatos intézkedést hoztak az országok, amelyek most bázishatásként jelennek meg az éves mutatókban. Ez a helyzet egyébként Csehországgal is, ahol a tavalyi áramár-kiigazítás először áresést hozott, alacsonyabbra húzva ezzel a viszonyítási alapot. Mivel tavaly novemberben viszont már emelkedett a cseh áramár, ezért ősz végén gyorsan eshet majd az ottani árindex. Ez a rangsorunk szempontjából azt jelenti, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a novemberi inflációs adattal lekerülünk az inflációs dobogó tetejéről.

A furcsa bázishatás, illetve az energiaárak gyors esése járul hozzá ahhoz is, októberben már három olyan ország volt, ahol éves összevetésben áresést jelentett az Eurostat. Szeptemberben Hollandia még egyedül volt, most már negatív árindexet láthatunk Belgiumban és Dániában is.

Címlapkép forrása: Getty Images