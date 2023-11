Teljes katasztrófa, ami a boltokban történik Magyarországon

Mindössze fél év alatt 4500 boltra került lakat Magyarországon. Ilyen drasztikus bezárási hullámot még sosem láttunk. Az inflációs válság nemcsak a lakosságnak, de a boltoknak is kritikus időszakot jelent. A bezárási hullám pedig kifejezetten rossz hír: a verseny csökkenése végül magasabb árszinthez vezethet.

Az idei év közepén már csak 103 ezer kiskereskedelmi egység működött Magyarországon, 4500-zal kevesebb, mint fél éve - derült ki a KSH friss adataiból. Ez kétszer-háromszor akkora bezárási hullámot jelent, mint a "békeidőkben megszokott" visszaesés.

Ha az év második felében is hasonló ütemben szűnnének meg boltok, akkor 8-9 ezerrel is csökkenhet az üzletek száma egyetlen év alatt. Átlagosan 2-3 ezer bolt szűnik meg egy évben Magyarországon, tavaly viszont - az inflációs válság kezdetén - már 4500 bolt húzta le a rolót. Már ez is rekordnak számított, azonban most időarányosan a kedvezőtlen tavalyi adatra is sikerült ráduplázni.

A tavalyi év közepétől (tehát egy év alatt) több mint 7000 bolt szűnt meg, ilyen drasztikus, 7% feletti bezárási rátát még sosem láthattunk. Mindez nem is annyira meglepő, ha megnézzük, mi történik a kereskedelemben. A forgalom drasztikus visszaesésen ment keresztül, miután évtizedek óta nem látott szinte emelkedett az infláció.

A dolgozók reálbére szintén jelentősen csökken, ennek megfelelően a lakosság kénytelen visszafogni a fogyasztását. Friss elemzésünkben bemutattuk, milyen tényezők járultak hozzá a pénzromlás emelkedéséhez:

a választási kampány részeként a kormány 2022 elején árstopot hirdetett néhány élelmiszerre, az ebből fakadó veszteséget a kiskerláncok más (nem árstopos) termékek nagyobb áremelésén hozták be,

a minimálbér és a bérminimum tavalyi és idei jelentős emelését a cégek beépítették az árakba,

az szja-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj és a fegyverpénz néhány hónapra olyan gyors jövedelemnövekedést okozott, ami megteremtette az áremelkedés alapjait,

a forint jelentős esése, illetve tartósan gyenge szinten ragadása megemelte az importált termékek árát,

az FMCG szektorra is kivetett, illetve megemelt különadó újabb ársokkhoz vezettek, amelynek hatására Magyarországon már egy ideje nem 27%, hanem de facto 30% körüli az áfa mértéke,

a megemelkedett globális energiaárak hazánkban jobban sújtották a cégeket, mert itthon nem volt érdemi állami segítségnyújtás,

az árstop idei megszüntetésével megemelkedett a korábban befagyasztott árú termékek ára is,

miközben a kötelező akciók intézménye újabb bizonytalanságot jelent a szektornak.

Az idei év első felében jelentősen csökkent az élelmiszerboltok, a ruhaboltok, illetve az iparcikkes üzletek száma is.

Sok kisbolt lehetett, amelyik a forgalom visszaesése mellett már nem bírta tovább az árstop miatti veszteséget sem

- mondta a Portfolio-nak az egyik kiskereskedelmi forrása. Az üzleteknek ugyanis alacsonyabb áron kellett adniuk az árstopos termékeket, mint amennyiért beszerezték azokat.

A boltok számának a gyors csökkenése kifejezetten rossz hír, ugyanis azt jelzi, hogy mérséklődik a verseny. Ezzel pedig az inflációs válság közepette talpon maradó vállalatok könnyebb helyzetben lesznek, ha az árak meghatározásáról lesz szó. Nem segíti az infláció csökkenését az sem, hogy a bérek jövőre érdemben emelkednek, miközben a munkaerőhiány is fokozódhat. A helyreálló kereslet közepette pedig kérdéses, hogy milyen ütemben folytatódik majd a dezinflációs folyamat.

Címlapkép forrása: Getty Images