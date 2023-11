Komoly bajban a világ leggazdagabb embere: sorra hagyják ott az óriásvállalatok

MTI 2023. november 18. 08:46

Több vezető merikai cég után a Walt Disney Company is felfüggesztette a reklámozást az X (korábban Twitter) közösségi hálózaton, mert hirdetéseik nácibarát tartalom mellett jelentek, továbbá a cég tulajdonosa, Elon Musk kijelentése miatt a zsidókról - számolt be a The Hollywood Reporter.