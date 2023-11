Pattanásig nőtt a feszültség a lengyel–ukrán határon, Kijev kiakadt a lengyelek akcióján

Az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy

mintegy 3000, elsősorban Ukrajnából érkező teherautó rekedt a határ lengyel oldalán a lengyel kamionosok több mint tíz napja tartó blokádja miatt.

A lengyel kamionosok tiltakozása a hónap elején kezdődött három ukrán határátkelőhelyen. Azt követelik, hogy a kormány határozottabban lépjen fel az ukrán fuvarozókkal szemben.

A megoldásra irányuló tárgyalási kísérletek ellenére ukrán tisztviselők a múlt héten bejelentették, hogy Varsóval nem született megállapodás a tiltakozás befejezéséről. Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Olekszandr Kubrakov azt írta:

Több mint 10 napja blokkolják az ukrán járművezetőket a lengyel határon. Több ezer ember kénytelen nehéz körülmények között, korlátozott élelem, víz és üzemanyag mellett élni.

Van olyan határátkelő, ahol 30 kilométeres sor alakult ki.

