Felvételek: a szó szoros értelmében fellángoltak az indulatok az albán parlamentben

Az ellenzéki Demokrata Párt képviselői székeket halmoztak egymásra az ülésterem közepén, és füstgyertyákat gyújtottak, amikor Edi Rama kormányfő megérkezett, és leült szavazni a jövő évi költségvetésről. Az ellenzéki képviselőket testőrök akadályozták meg abban, hogy közel kerüljenek a kabinet tagjaihoz.

A kormányzó Szocialista Párt (PS), amely 74 képviselőt küldött a 140 tagú törvényhozásba, gyors szavazás keretében, 5 perc alatt lezárta az ülésszakot. A különböző költségvetési tételekről később várható tárgyalás.

Az egyik meggyújtott füstgyertya miatt kisebb tűz keletkezett, amelyet az ellenzéki képviselők oltottak el.

️Fire and torches in the Albanian parliament in Opposition leader Sali Berisha promised to obstruct every parliamentary session. #Tirana

In pictures: Albania's opposition MPs light fire, set off smoke bombs & pile up chairs in the middle of parliament to stop the house from voting on the 2024 budget pic.twitter.com/e0db7z7DvI