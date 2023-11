Sosem látott nyugdíjösszeomlás jön

A felosztó-kirovó, folyó finanszírozású nyugdíjrendszer fenntarthatósága a demográfiai öregedés, a foglalkoztatási viszonyok átalakulása, a technológia robbanászerű változásai miatt évről-évre nehezebbé és bizonytalanabbá válik - írja friss bejegyzésében Farkas András , a NyugdíjGuru alapítója, a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres szerzője.