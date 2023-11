Bevételkompenzációról döntött a napelemek és más energiatárolók esetében a kormány

A kormány döntött mind a háztartási, mind a piaci szereplők esetében energiatárolási bevételkompenzációkról. Főként akkor fontos ez, ha egy megújuló (vagy egyéb) villamosenergia-termelő mellett akkumulátoros kapacitást is kiépítenek. Mivel a kormány egy 62 milliárdos lakossági napelemes pályázatot is hirdetett a jövő év elejétől, a most megjelent díjszámítási szabályozás fontos lesz azoknak, akik maximum 4kW háztartási napelemek mellé legfeljebb egy 8kWh-ás tárolóegységet lehet telepíteni.

Míg a piaci szereplők esetében az erőművi szintű termelés és tárolás esetében már szeptemberben jelezte egy rendelet, hogy új rendszer jön az akkumulátorokat telepítőknél.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) most kiadott rendelete szerint a bevételkompenzációra jogosultak azok a természetes és jogi személyek, akik sikeresen pályáztak az energiatároló telepítésére, rendelkeznek támogatási és bevételkompenzációs szerződéssel az átviteli rendszerirányítóval. Kulcsfontosságú a pályázott névleges teljesítőképesség és tárolókapacitás meghatározása, ezek átlépése után ugyanis az új tétel nem jár majd.

A bevételkompenzáció mértéke a támogatott nettó bevétel és a referencia nettó bevétel különbségétől függ. Ha a támogatott nettó bevétel meghaladja a referencia nettó bevételt, az átviteli rendszerirányító fizeti meg a különbözetet,

ellenkező esetben a bevételkompenzációra jogosultnak kell majd fizetni.

A referencia nettó bevétel számos tényezőtől függ (például fel- és leszabályozási referenciaértékek), beleértve díjakat és költségeket. Azokat súlyozzák, majd az eredményekből képzik az összesített referencia nettó bevételt.

A havi támogatott nettó bevétel a következő tényezők szorzataként kerül meghatározásra:

Fajlagos éves nettó bevétel (EUR/kW/év) az ajánlat alapján

Pályázott névleges teljesítőképesség (kW)

Degradációs tényező (%)

MNB napi EUR/HUF középárfolyamok számtani átlaga

Adott hónap időarányos része az éven belül.

A rendelet értelmében a bevételkompenzációra jogosult az, aki sikeresen pályázik hálózati energiatároló telepítésére és rendelkezik támogatási szerződéssel. A pályázott névleges teljesítőképesség és tárolókapacitás kulcsfontosságú tényezők.

A villamosenergia-tárolók referencia nettó bevétele az adott hónapra vonatkozó következő tételeknél gyakorlatilag össze kell adni a felszabályozási vagy leszabályozási kapacitásokból származó bevételt,figyelembe kell venni a nagykereskedelmi referencia nettó bevétel és a töltés szerinti állandó költséget.

A le- és felszabályozási kapacitás bevétele a következő tényezők szorzataként számolható ki:

Le- vagy felszabályozásra leköthető órás teljesítőképesség

Le- vagy felszabályozási faktor (50%)

Le- vagy felszabályozási lekötési sikerfaktor (értéke az adott napra vonatkozó súlyozott átlaga)

Le- vagy felszabályozás komplementer korrekciós faktor (1/12-del nagyobb, de legfeljebb 100%)

Jelenléti faktor (értéke a beszerzési arány alapján)

A villamosenergia-tároló feltöltésének állandó költsége a középfeszültségű csatlakozás esetén fizetendő elosztói teljesítménydíj és a pályázott névleges teljesítőképesség szorzatából valamint az elosztói alapdíj időarányos részének tétele a középfeszültségű csatlakozás esetén.

A referencia nettó bevételt legalább kétévente felülvizsgálják, szükség esetén aktualizálják az éves eltérések alapján, amely a MEKH feladata lesz.

A fizetéseket a bevételkompenzációra jogosultaknak a támogatási jogosultságot megállapító szervezettel kötött támogatási szerződés és az új rendelet által meghatározott számviteli bizonylatok alapján kell teljesíteni. Az esedékesség előtti bizonylati kötelezettségek teljesítésével a jogosultaknak időben kell benyújtaniuk a számviteli bizonylatokat.

Az átviteli rendszerirányítóknak is részletes számviteli kötelezettségeik vannak, beleértve a bevételkompenzációs túltámogatásokra vonatkozó számviteli bizonylatokat is. Ezeket később kiszámlázhatják a pályázóknak.

A rendszerhatékonysági felülvizsgálatokat először 2028-ban tervezik. Amennyiben a Hivatal veszteségeket állapít meg a támogatott tárolókat érintően, a jogosultaknak ezeket 90%-ban bevételkompenzációként fizetik ki, három egyenlő részletben.

Címlapkép: Egy észak-rajna-vesztfáliai tárolórendszerrel egybekapcsolt napelemes termelő. A fotó forrása: DPA via Getty Images