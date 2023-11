Elbocsátások Kelet-Magyarországon

Makón a Continental, Hódmezővásárhelyen a Villeroy&Boch bocsát el 50-50 embert. Az általános munkaerőhiány közepette ritka jelenségnek számító leépítésekre a nemzetközi megrendelések csökkenése miatt volt szükség.

Az elbocsátások közül - melyekről a Telex számolt be - az autóipari beszállító Continental elbocsátásai a kevésé meglepők. A cég nemzetközi vonalon is nagy leépítési terveket fontolgat, Németországban több mint ezer ember leépítését tervezi, az ok az autóipari üzletáguk versenyképességének javítása. Távlati tervként a vállalat azt tervezi, hogy 2025-től évi 400 millió euró megtakarítás érdekében világszerte több ezer munkahelyet szüntet meg az autóipari részlegénél. Bár a létszámleépítés pontos összegét nem hozták nyilvánosságra, a Continental jelezte, hogy az a "négy számjegyű tartomány közepén" lesz.

A Telex emlékeztet, hogy a makói gyárban az elmúlt években nagy volt a fluktuáció, az autóipar átalakulása mellett a koronavírus-járvány miatti keresletingadozások miatt is gyakoriak voltak az elbocsátások.

Valamivel váratlanabb a hódmezővásáhelyi Villeroy & Boch lépése. Az üzemi szakszervezetekkel és az Üzemi Tanáccsal való megállapodás után 45-en csoportos létszámleépítés keretében távoznak, 3 határozott idejű szerződést nem újítanak meg, 2 fő pedig közös megegyezéssel távozik. Korábban fölmondtak a 86 külföldi munkásnak is, akik Indonéziából jöttek dolgozni Vásárhelyre.

Szeptemberben a cég még egy 5,3 milliárd forint értékű fejlesztéssorozat végrehajtásáról számolt be. A csoport, amely 2022-ben 994,5 millió euró árbevételt ért el, két márkájával, a Villeroy & Boch és az Alföldi révén piacvezető pozíciót tölt be a magyar szaniterkerámia piacon. A fejlesztésekről Georg Lörz, Villeroy & Boch AG, Fürdőszoba és Wellness üzletágának igazgatója az ősz elején így fogalmazott: „Világszerte, így Magyarországon is rendre előkerülnek olyan félelmek, amelyek szerint az automatizáció, a robotok bevezetése elveszi az emberek munkáját. Ez azonban téves megközelítés. A hódmezővásárhelyi üzemben a már végrehajtott, a folyamatban lévő és a jövőbeni beruházások is megkönnyítik az ott dolgozók munkáját, akiknek nem kell például 30-40 kilós termékeket emelgetniük. A kerámiatermék-gyártásban mindig is szükség lesz emberekre. A hódmezővásárhelyi gyárunkban jelenleg is 750 embert foglalkoztatunk.”

A munkaerőhiányos környezetben várhatóan az emberek többsége gyorsan fog új munkahelyet találni, de a hírek jól mutatják, hogy a világgazdasági lassulás időnként még így is elbocsátásokra készteti az exportra termelő cégeket.

