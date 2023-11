Elérte a magyar határt is az ukrán kamionos áradat

Miután az ukrán-lengyel és az ukrán-szlovák határon az elmúlt napokban blokádok alakultak ki az ukrán kamionosokkal szemben, egyre többen próbáltak a magyar-ukrán határ felé bejutni az EU területére, ezért nagy sor alakult ki a záhonyi határátkelőnél Ukrajna irányából szerdán.

A Reuters összefoglalója szerint a hetek óta tartó, ukrán kamionosokkal szembeni lengyel fellépés oda vezetett, hogy tegnap már a szlovák-ukrán határon is volt egy blokád, ami éjjelre megszűnt, de ezzel együtt is elkezdtek a magyar-ukrán határ felé kerülni az ukrán kamionosok, hogy errefelé hátha akadályok nélkül be tudnak lépni az EU területére.

A lengyel tiltakozás azért alakult ki, mert a háború kitörése óta az ukrán kamionosok külön engedély nélkül tudnak belépni a schengeni zónába, és ez aláássa a lengyel terherfuvarozási vállalkozások működését.

A hírügynökség megjegyzi, hogy a NAV szerdai közleménye kiemeli: igyekeznek fokozni a munkát, hogy a záhonyi határátkelőn minél több ukrán kamionos be tudjon jönni, de a Tisza-híd kapacitása és a határátkelő jelentősen korlátozza a lehetőségeket.

