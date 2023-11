Furcsa videó terjed: lángra kapott Kína egyik legmodernebb hadihajója?

A platformokon el is indult a találgatás, hogy miféle baleset érhette a hadihajót, mivel a látottak alapján sokan azt feltételezték, hogy lángra gyulladt a fedélzet. Erre utalt a látvány, a fedélzetről feltörő sűrű füst is:

BREAKING: Reports that China's most advanced ship 980 hull number Type 071 landing ship (Longhushan) is on fire pic.twitter.com/eOVtNvzaQl