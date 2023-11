Egymást gáncsolhatja el a két nagy terv a Paksi Atomerőműnél, de mentőövet talált a kormány

Egyre több jel utal arra, hogy a Paks II. bővítési projekt helyett az üzemidő-hosszabbítás irányába mozdul el a magyar kormány: sorra születnek a meglévő erőművi blokkok élettartamának kitolásához kapcsolódó döntések. Iparági szereplők, diplomaták és magyar kormányzati forrásaink is egyre szkeptikusabban beszélnek az új atomerőmű megépítésének lehetőségéről. Bár látszólag mind a Roszatom, mind az Orbán-kormány elkötelezett a beruházás mellett, a háttérben az a kép rajzolódik ki, hogy egyre hányatottabb sorsú a beruházás. Van, aki szerint az orosz és magyar fél is örülhet, ha a másik bedobja a törülközőt, míg komolyan érdeklődnek az amerikai és a francia nukleáris iparban a magyar atomenergia iránt. Eközben viszont az Európai Bizottságnál is problémás helyzetbe kerülhet a magyar kormány, mégis biztosíthatja a hazai energiaellátás biztonságát. Összegeztük a Paks II. beruházást fenyegető legjelentősebb kockázatokat.

Bár a múlt héten még Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatóját, és aláírtak egy ütemtervet a Paks II. bővítési beruházáshoz, a helyszínre kilátogatva sok előrehaladást nem láthattak a munkálatokban a szeptemberi látogatáshoz képest. A helyszínen ugyan zajlanak a talajmunkák, de az orosz nukleáris ipari cég is arra számít, hogy csak jövőre történhetnek meg az első „betonöntések”, addig a résfalat építhetik és talajmunkákat folytathatnak.

A sajtónyilatkozatokban mind a Roszatom, mind a magyar kormány rendre az elkötelezettségét hangsúlyozza a Paks II. atomerőmű kapcsán, és 2030-as évek eleji céldátumról beszélnek az átadásra. Valójában inkább későbbi átadási időpontokat emlegetnek reálisként a magyar kormánytagok is,

de azt elutasítják, hogy veszélyben lenne Paks II.

A várható csúszás egyik oka az, hogy míg létesítési engedélyt már kapott az Országos Atomenergia Hivataltól, a biztonsági előírásoknál „visszatartási pontok” vannak, valamint a tényleges építési engedély hiánya miatt az építési feladatokhoz még nem láthattak hozzá. Vagyis a területen a talajmunkálatok elkezdődhettek, de az erőmű lényegi része, a turbina- és a nukleáris sziget még nem kapott jóváhagyást minden tervre a 2014 óta tervezett beruházásnál.

Az elmúlt időszakban viszont maga a kormány is egyre hangsúlyosabban beszél a meglévő négy blokk üzemidő-hosszabbításáról: Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár, valamint Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy megkötötték a szükséges megállapodásokat a folyamat végrehajtásához.

Hétfőn pedig már Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatot terjesztett elő arról, hogy a meglévő atomerőművi blokkokban alternatív, a korábbitól eltérő gyártótól származó nukleáris üzemanyag felhasználására is sor kerülhet. (Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán kérdéseket küldtünk az MVM-nek, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.)

Mindezek pedig egybevágnak azokkal a piaci, diplomáciai, uniós és kormányzati forrásaink által vázolt forgatókönyvvel, hogy a Paksi Atomerőműnél az üzemidő-hosszabbítás tűnik egyre inkább életképesebb iránynak a bővítés helyett, vagy annak késése ellensúlyozására. A kormány elkötelezettsége mellett sokan aggódnak – az új erőmű pártolói közül is –, hogy veszélybe kerülhet a megvalósítás. Az általuk megfogalmazott aggályokat mutatjuk be a következőkben.

Diplomáciai kálváriahegy

Szakmai körökben ugyanis egyre többen, egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a Paks II. bővítés egyre nehezebben halad az orosz-ukrán háború közvetett és közvetlen hatásai miatt. A Roszatom problémái a tervek engedélyeztetésénél, valamint az amerikai és az uniós szankciók is szűkítették az orosz állami cég mozgásterét, mégha az EU maga nem is célozta még meg direktben büntetőintézkedésekkel.

Bár erről csak feltételezések szólnak, de sokak szerint a paksi bővítést hátráltatja az, hogy az uniós kettős felhasználású termékekre vonatkozó szankciók miatt nem tudja leszállítani a Siemens Energy a biztonsági és vezérlőrendszert. Hogy pontosan mi a döntés háttere, nem ismert, az azonban bizonyos, hogy lassan egy éve nem ad erre exportengedélyt a német külügyminisztérium (korábban a Portfolio többszöri megkeresésére sem válaszolt a berlini tárca, hogy miért késlekedik a döntés.)

Azonban egyelőre vagylagosnak tűnik a bővítés és a meglévő blokkok élettartamának kitolása.

Az Európai Bizottság a beruházás állami támogatását azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy a kormány érvelése szerint a Paksi Atomerőmű jelenleg üzemelő 1–4. blokkjának fokozatos, 2032-ig, 2034-ig, 2036-ig illetve 2037-ig történő leállításakor kialakuló kapacitásveszteséget ellensúlyoznák az új egységek. Tehát az engedélyben előadott, Brüsszel által az engedély megadásánál feltételül szabott kitétel, hogy az új erőmű nem működhet hosszú távon párhuzamosan a régivel.

A Portfolio megkeresésére az Európai Bizottság nem adott választ, hogy futhat-e majd akár évtizedeken keresztül párhuzamosan a két erőmű. Az osztrák kormány korábban az Európai Unió Bíróságán támadta meg a beruházást, az elsőfokú, a magyar kormánynak kedvező ítélet ellen pedig fellebbeztek.

A Bizottság alapelvként nem kommentálja a folyamatban lévő bírósági eljárásokat

– közölték velünk.

Ettől függetlenül más brüsszeli tisztviselők név nélkül jelezték a Portfolio-nak, hogy egyrészt az üzemidő-hosszabbítási terveket Ausztria felhasználhatja a zajló tárgyalásban, ami elbillentheti az alapvetően biztonsági kockázatokra, valamint piaci dominanciára építő tárgyalást. Szerintük Bécs ezzel akár meg is nyerheti az ügyet, így elkaszálva Paks II.-t. Másrészt mivel erősen megváltozik az állami támogatást engedélyező bizottsági jóváhagyás tartalmi érvrendszere, az ilyen helyzetekre vonatkozó általános gyakorlat miatt új brüsszeli vizsgálat indulhat, vagy megismételt engedélykérési eljárásra lehet szükség.

Utóbbi esetében az Európai Bizottságra politikai nyomás nehezedne, hogy ne hagyjanak jóvá egy orosz technológiájú, a Roszatom által épített atomerőművet, vagy ne engedjék őket be az élettartamot érintő projektbe

– jegyezte meg egy uniós tisztviselő.

Általánosan az EU egyébként törekszik arra, hogy kiutat találjon az orosz nukleáris technológia jelentette függőségből. Éppen ezért támogatnak több, a Pakson is használt VVER-reaktor üzemanyagellátását biztosítását, vagy biztonságát a Roszatom nélkül javító programot. Legutóbb maga Kadri Simson energiaügyi biztos üzent az Orbán Viktor vezette kormánynak: sürgette Magyarországot, hogy kövesse más tagállamok példáját az energiahordozók beszerzésének diverzifikálásában, és külön kiemelte, hogy átfogó tervre van szükség az orosz technológiától és nukleáris üzemanyagtól való függőség csökkentésére. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki Magyarország azon döntése miatt, hogy folytatja a Paks II. projektet, amelyet a Roszatom épít majd meg és láthat el nukleáris fűtőanyaggal.

Ebbe az irányba pedig látszik is elmozdulás: a már idézett alternatív fűtőanyag-vásárlást biztosító jogszabálytervezet is ezt igazolja.

A sajtó általában arról írt, hogy a francia Framatome előtt nyílhat meg az út, mivel erről szeptemberben együttműködési megállapodást írt alá a magyar kormány. Sőt még Orbán Viktor is utalt a francia üzemanyag használatára, de a Portfolio iparági forrásai szerint az amerikai Westinghouse lehet inkább a befutó.

A tengerentúli nukleáris ipari cég sorra köti a fűtőanyaggyártásra vonatkozó szerződéseket a régiós országokkal (például Csehországgal), de Ukrajnával együttműködésben már sikerrel gyártott és helyezett üzembe üzemanyagcellákat VVER-1000-es és VVER-440-es reaktorokban. Ráadásul az amerikaiak mellett szól, hogy a már említett uniós programot, az APIS-t, éppen a Westinghouse svéd leánycége vezeti, és ennek a konzorciumnak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is a tagja.

Egy külföldi, évtizedes tapasztalattal bíró diplomáciai forrásunk ennek kapcsán azt mondta, hogy 2025-2026-ra már az uniós engedélyeket is megszerezheti az amerikai cég a VVER-típusú reaktorok ellátásához.

Míg más iparági és külföldi forrásaink azt mondták: bár a 2023 nyarán alakult konzorciumban kezdetben nem volt aktív a magyar fél, most már ebben változás látszik.

A Framatome kapcsán pedig a legtöbben megjegyezték, hogy a CAMIVVER projekt vezetőjeként sikeresen dolgozott ki olyan eljárásokat, amelyek a régi VVER-440-es blokkok biztonságán javítanak. Tehát a franciákkal való együttműködés inkább ebbe az irányba mutathat Magyarországon.

Kártyavárnak esnek neki ragasztóval?

A meglévő blokkok üzemidő hosszabbítása sok forrásunk szerint egyre reálisabb forgatókönyv. Magyar energetikai vezetők zárt ajtók mögött egyre többször beszélnek arról, hogy várhatóan soha nem működik majd párhuzamosan Paks I. és Paks II., mert túlságosan kannibalizálnák az áramárakat a naperőművi boom mellett és sokkal ésszerűbb lenne az államnak az üzemidő-hosszabbításra fókuszálnia.

Ráadásul időközben a nemzetközi piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy hosszabb, öt- vagy tízéves távlatban az atomenergia árban már nem tud versenyezni a megújulóenergia-tárolására épített akkumulátorgyárakkal sem, ha a beruházások megtérülését nézik. Bár ez egyelőre még csak becslés, a gázerőművi fejlesztéseket sorra mondják le világszerte. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy a szén-dioxid-kvótadíjak emelkedése a fosszilis termelők profitabilitását egyre jobban rontja, míg a nukleáris energiánál ezzel a tétellel nem kell számolni.

Két diplomáciai forrásunk szerint ha elfogadjuk, hogy a kormány elkötelezett Paks II. megépítése mellett, valamint az olcsóbb üzemeltetés és a nukleáris energia más előnyei teljesen érvényesülnek is, a Roszatom a ráhelyezedő geopolitikai nyomás, valamint az uniós szabályozás komplexitása miatt kihívásokkal néz szembe.

Az orosz cég ugyan Európán kívül képes volt új blokkok építésére, de az EU-n belül látványosan bedőltek a beruházásai: Finnország ugyan a háború kitörése után engedte el a Hanhikivi erőmű létesítését, de valójában az már évtizedes csúszásban volt. Ebben az oroszok kivitelezői szerepe is ok volt: a nukleáris cég képtelen volt határidőre elkészíteni a terveket, hogy azok az Európai Unió szigorú biztonsági előírásainak is megfeleljenek, bár 2021 áprilisában a Fennovoima áramszolgáltató vállalat bejelentette, hogy az erőmű építése 2023-ban kezdődik, a kereskedelmi üzem pedig 2029-ben indul, de ez nem történt meg, az engedélyek nagy része még mindig hiányzott.

Magyarországon egyelőre a kormány nem tart hasonló problémáktól, de a tervengedélyeztetésben vannak csúszások, ezért már 2030 utáni céldátumokról beszél a kabinet, amely továbbra is együttműködne a Roszatommal.

Mindezek a nehézségek nem zárják ki, hogy az atomerőmű felépül, vannak energetikai és diplomáciai szereplők, akik arról nyilatkoztak nekünk, hogy nem is lenne érdeke a magyar félnek felmondani a szerződést, mert a záradékok miatt – hasonlóan a Finnországban látotthoz – komoly fizetési kötelezettséget rónának a magyar félre. Ráadásul hallottunk olyan álláspontot is, hogy mivel a magyar hosszútávú gázszerződést az orosz állami Gazprommal kötötték meg, így „minden kártya Moszkva kezében van, tehát a gázellátás oldaláról is zsarolhatják Magyarországot az atomerőmű-építésnél”.

Ő egyébként úgy látja, hogy az atomerőmű-létesítés helyett „az üzemidő-hosszabbítás egy kártyavár mentése ragasztóval”.

Szívességet tehetnek egymásnak?

Olyan véleményt is hallottunk több forrásból, hogy mind a Roszatom, mind a magyar kormány azért nem engedheti meg magának, hogy feladja a beruházást, hogy a másik fél ne állhasson elő hatalmas összegű pénzügyi követelésekkel. Volt olyan kormányközeli személy, aki azt mondta nekünk, hogy a jelenlegi helyzetben még szívességet is tennének az oroszok, ha elállnak a beruházástól,

bár Paks II. évtizedekig fontos talapzat lehet a magyar energiapiacon, és ez a prioritás.

Ő egyébként hangsúlyozta, hogy a nehézségek nélkül „kétség sem férhetne” a bővítés létjogosultságához. Szerinte a kormány továbbra is elkötelezett Paks II. mellett, és nem a magyar félen múlik, hogy megépüljön az erőmű.

Viszont azzal a kabinet felkészül a legrosszabbra, hogy az üzemidő-hosszabbításra is egyre nagyobb hangsúlyt fektet.

Ahogy arról írtunk: az orosz nukleáris iparra egyelőre nem vonatkoznak uniós szankciók, legalábbis ezek közvetlenül nem érintik a Roszatomot. Mivel az EU-s büntetőintézkedéseket a magyar kormánynak is meg kellene szavaznia, várhatóan egy ideig biztosan érintetlen marad a szektor.

Azonban míg sokan a német politikai nyomásgyakorlást látják abban, hogy a vezérlő- és biztonsági rendszer szállítására nem kap exportengedélyt a mostanra komoly anyagi válságba sodródott Siemens Energy, mások szerint a kettős-felhasználású termékeket sújtó szankciók miatt maradhatnak ki. Más uniós szankciók is érintik a Roszatom pénzügyi partnereit – például a VTB Bankot –, ami szintén nehezíti az ügyletet, noha azért épp a gázkereskedelemnél látszik, hogy ez áthidalható megoldás.

Az Egyesült Államok viszont folyamatosan szankciókkal sújtja a Roszatom hátországát, több leányvállalatot, partnert már tiltólistára is tettek Washingtonban. Mindez pedig elriaszthat nemzetközi alvállalkozókat a paksi beruházástól is. Az USA ráadásul már az uránimportjában is egyre jobban leépítené az oroszokat, és további korlátozóintézkedésekről dönthetnek.

A csillagok állása tehát összeesküdött Paks II.-vel szemben, és a geopolitikai környezetben nem várható, hogy javuljon az oroszok megítélése. A magyar energiaellátás orrnehéz, az atomenergiára támaszkodó rendszerében pedig így kiemelt szerep hárulhat az üzemidő-hosszabbításra.

Azonban a tucatnyi forrásunkkal folytatott háttérbeszélgetés inkább a projektet terhelő nehézségek okozta hangulatról ad látleletet. A kormány álláspontját jól tükrözi Orbán Viktor miniszterelnök hétvégi beszéde is, amelyben egyértelműen állást foglalt a projekt mellett:

Tíz év múlva, Paks II.-t befejezve gazdaságunk 52 százalék nukleáris és 39 százalék megújuló, döntően napenergiát állít majd elő. Óriási lépésekkel haladunk, a magyar villamosvezeték-rendszert már összekötöttük a szomszédainkéval, így tetszés szerint adhatjuk és vehetjük az energiát.

Címlapkép: Egy alkalmazott őrködik a paksi atomerőmű reaktortermében az MVM Paksi Atomenergia Zrt. által üzemeltetett paksi atomerőműben 2017. április 10-én, hétfőn. A fotó forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images.