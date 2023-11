Kijött a friss BMI: nem javul a helyzet Európában

A francia és a német gazdaság is nehéz helyzetben van novemberben, nem javul érdemben a helyzet a szolgáltatószektorban és a feldolgozóiparban - ez derül ki a frissen közölt BMI-statisztikákból.

Franciaországban nem javult a gazdasági helyzet novemberben, legalábbis az előzetes beszerzésimenedzser-indexek (BMI) szerint. A feldolgozóipar helyzete romlott, novemberben az index 42,6 ponton állt az októberi 42,8 pont után. Az elemzők arra számítottak, hogy 43,1 pontra nő az index, tehát a várakozás sem volt optimista.

A BMI a vállalatvezetők megkérdezésével készül, 50 pont alatt a szektor zsugorodását, felette a szektor növekedését vetíti előre.

A francia szolgáltatószektor helyzete sem javul, az októberi 45,2 pont után novemberben 45,3 ponton állt a BMI. Az elemzők 45,6 pontot vártak novemberre. A kompozit index 44,5 pont volt novemberben az októberi 44,6 pont után.

Mindkét francia index messze az 50 pontos határ alatt áll, ami a francia gazdaság gyenge teljesítményéről árulkodik a harmadik negyedévben.

Németországban javult a helyzet, de még mindig rossz. A feldolgozóipari index továbbra is nagyon mélyen van, 42,3 ponton áll. Sovány vigasz, hogy októberben 40,8 ponton állt az index, és az elemzők 41,2 pontos novemberi számra számítottak. A feldolgozóipari BMI így is mélyen 50 pont alatt áll.

A szolgáltatószektor némileg jobb helyzetben van, de ez a mutató is 50 pont alatt áll továbbra is. A 48,7 pontos novemberi szám kedvezőbb némivel a 48,2 pontos októberinél, és meghaladja az elemzők által várt 48,5 pontot is, de érdemi javulásról nem beszélhetünk. A kompozit index 47,1 ponton állt novemberben.

A BMI kedvelt konjunktúra-mutató, ugyanis ez jelenik meg először a gazdaság állapotáról: a tárgyhavi ipari és szolgáltatószektorból származó kemény adatokra hónapokat kell várni. A BMI előrejelző szerepe ugyanakkor erősen korlátozott, leginkább az index nagy mozgásai beszédesek.

Az európai gazdaság továbbra is nehéz helyzetben van, a növekedés belassult. A gazdaság még a téli energiaválság utóhatásait nyögi, valamint visszaveti az aktivitást az Európai Központi Bank monetáris szigorítása és a külső kereslet visszaesése. Az elemzők jövőre mérsékelt felpattanást várnak Európában.

