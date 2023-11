Leleplezték: egy NATO-ország kikötőjében pihen Putyin titokzatos jachtja

A 71 méter hosszú Viktória Putyin személyes flottillájának zászlóshajója a Fekete-tengeren. Egy hónapja hagyta el Szocsit, és hajózott be az isztambuli Tuzla kikötőjébe.

A Dossier Center a jachtot a hajótesten lévő jellegzetes „V” betűről azonosította: a „Z” és az „O” mellett a latin ábécének ezt a betűjét szokták festeni az Ukrajnában harcoló orosz katonai járművekre.

A Viktória a Szevmas katonai hajógyárban készült, ahol atom-tengeralattjárókat is építenek az orosz haditengerészet számára.

We found the secret yacht of Vladimir Putin docked at a naval shipyard of a NATO (!) country. How is this possible and what does it tell us about the character of his regime? Read on to find out (and see pictures) - 1/18 pic.twitter.com/RhIzjmFbz3