Megint gondok vannak a Booking.com rendszerével

A Booking.com-on szállásadók panaszkodnak, hogy a befizetett jutalékuk nem jelenik meg a rendszerben, emiatt felszólításokat kapnak és szálláshelyeik reklámjait is felffügesztik - írja a 24.hu

A portál szerint több szállásadó is arról számolt be, hogy a Booking.com felé történő jutalékfizetésüket nem írták jóvá a foglalási platform rendszerében. A Booking.com ezeket a szállásadókat kifizetetlennek látva felszólításokat küld nekik, és egyes esetekben meg is szünteti a szálláshelyük reklámozását.

Egy Facebook-csoportban többen is megosztották tapasztalataikat ezzel kapcsolatban. Egyikük például azt írta, hogy bár mindig időben utalta a jutalékot, augusztus óta folyamatosan gyűlnek nála a kifizetetlennek minősített számlák. Hiába küldte el a bizonylatokat és írt leveleket, nem kapott választ, végül pedig felfüggesztették szállásának hirdetését.

A 24.hu egyik forrása beszélt egy ügyintézővel, akinek információi szerint

ez a probléma világviszonylatban is előfordul, de arra nem tudott választ adni, hogy mikorra várható a helyzet megoldása.

A lapnak nyilatkozó szállodatulajdonos is találkozott ezzel a problémával, de szállodájának értékesítését nem függesztették fel. A tulajdonos elmondta, hogy bár ők is kaptak emailt arról, hogy nem fizettek két hónapig, kapcsolattartójuk segítségével sikerült az ügyet rendezniük.

Ez a helyzet különösen nehéz a kisebb szállásadóknak, akiknek foglalásainak nagy része a Booking.com-ról érkezik. Egyikük azt mondta: ha ez nyáron történne, milliós veszteséget okozna neki.

Nyáron a Booking azzal került be a hírekbe, hogy nem utalták a szállásdíjak a szállásadóknak.

