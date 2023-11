Rendet tenne Kína a Közel-Kelet puskaporos hordójában, de ehhez Amerikának is lesz egy-két szava

Szerdán jelentették be Katarban, hogy rövid ideig tartó tűzszünetben egyeztek meg egymással az izraeliek és a palesztin szélsőségesek. A néhány napig tartó nyugalom alatt a Hamász több túsz szabadon engedését is ígérte. A fegyverek elhallgatása mellett egyre fontosabb kérdés, hogy pontosan mi lesz a Gázai övezet sorsa a háború végét követően. Washington és az Európai Unió arról értekezett, hogy az ENSZ békefenntartói segíthetnek a terület stabilizálásában.

Ez a forgatókönyv Peking számára is ideális lehet a saját befolyásának kiterjesztésére, mivel Kína egyre aktívabb a hasonló missziókban.

Jelenleg is 8000 katonát adnak az ENSZ különböző küldetéseihez. Hiába azonban a békés törekvések, Pekingnek nincs akkora szerepe Izraelben, hogy képes legyen hatást gyakorolni a zsidó ország kormányára. Jeruzsálem legfontosabb szövetségese a megalakulása óta töretlenül az Egyesült Államok, ezért most is Washington a legbefolyásosabb szereplő a háború jövőjét illetően.

Vélhetően a harcok lezárulásával is Amerika fog arról dönteni, hogy pontosan melyik forgatókönyv valósuljon meg a remélt béke érdekében.

Izrael vélhetően ódzkodni fog attól, hogy az ENSZ küldjön békefenntartókat, mivel Libanonban szintén jelen vannak a szervezet egyik missziójaként az UNFIL katonái, de a mostani események is bizonyítják, hogy nem eléggé hatékonyak. Jeruzsálemben emiatt attól tartanak, hogy egy hasonló megoldás nem jelentene valódi biztonságot az országban.

Egy másik elképzelés szerint sokkal inkább az valószínű, hogy a térségi arab államok befolyási övezetébe kerül Gáza. Kína ekkor a terület újjáépítőjeként jelenhet meg. Kérdés azonban, hogy mennyi érdeke fűződik ehhez a keleti nagyhatalomnak. Ráadásul versenytársakra is számíthat, hiszen Törökország és Katar is jelentős összegeket juttatott el korábban a palesztin területekre, vélhetően a jövőben is hasonlóan igyekeznek megőrizni ezt a szerepkört.

