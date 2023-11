Szereti a halat? Megjöttek a karácsonyi árak

A takarmányárak jelentős csökkenése, illetve a tavalyinál csapadékosabb időjárás kedvezően hatott a hazai halgazdaságok működésére - írja az Agroinform , amely szerint a termelők a tavalyinál 10-12 százalékkal olcsóbban tudják adni a halat a kereskedőknek – ez az árcsökkenés pedig várhatóan a fogyasztói árakban is érvényesülhet

Az élő ponty ára kilogrammonként 1800-2200 forint között alakul majd, a szeletelt ponty 3500-4000 forint közötti összegbe kerül majd. Az afrikai harcsa filéjéért 4000 forint körüli összeget kérnek majd a kereskedők, míg a filézett szürke harcsa kilójának ára 7500-8000 forint között alakulhat az idei szezonban.

A hazai haltermelés mintegy 80 százalékát kitevő pontyból az ellátás a karácsonyi szezonban bőven fedezi a hazai keresletet, az itthoni piacon kívül exportra is jut belőle. Bár lassan növekszik, az egy főre jutó halfogyasztás nemzetközi összehasonlításban továbbra is igen alacsony, 6,5-7 kilogramm, melynek több mint a harmada továbbra is a karácsonyi szezonra koncentrálódik - mondta Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke.

Nem érdemes az utolsó pillanatig várni, december első napjaitól már meg lehet vásárolni a karácsonyi halat néhány hetes fagyasztás nem okoz romlást a hal minőségében

- tette hozzá a szakember.

Címlapkép forrása: Getty Images