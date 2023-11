A palesztinok már veszítettek Izrael megtámadásával: teljesen megsemmisült Gáza gazdasága

A háború által már amúgy is meggyengített Gáza gazdasága most romokban hever, miután a Hamász fegyveresei októberi támadására válaszul több mint egy hónapja izraeli bombázások érik. A térségben már az izraeli konfliktus előtt is nagy volt a szegénység, de a helyzet azóta tovább romlott. A gázai lakosság mintegy 80%-a nemzetközi segélyekre szorul.

Marko Papic, a Clocktower Group partnere és vezető stratégája kiemelte, hogy Gáza gazdasága teljes mértékben a külföldi segélyektől és az izraeli munkaerőpiachoz való hozzáféréstől függ. Ez utóbbi bevételi forrás azonban mostanra végleg eltűnt. A gázai munkanélküliségi ráta az amúgy is magas 40%-ról közel 100%-ra emelkedett, ami gyakorlatilag megállította a gazdasági tevékenységet.

A ciszjordániai Rámalláhban működő Palesztin Gazdaságpolitikai Kutatóintézet jelentése szerint a háború kezdete óta legalább 182 000 munkahely szűnt meg Gázában, ami a munkaerő 61%-át jelenti. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja szerint ez 16-19 évvel vetíti vissza Gáza fejlődését a gazdasági, egészségügyi és oktatási mutatók alapján.

Október 7-én a Hamász fegyveresei támadást indítottak Izrael ellen, amelynek következtében mintegy 1200 izraeli ember vesztette életét. Megtorlásul Izrael légicsapásokat és szárazföldi inváziót indított a Gázai övezetben, ami több mint 14 500 halálos áldozatot követelt eddig.

Kevin Klowden a Milken Institute-tól megjegyezte, hogy az 1967-től a 80-as évekig tartó izraeli megszállás ellenére Gáza gazdasága viszonylag stabil volt, mivel a képzett emberek Gázán kívül dolgoztak. Ez azonban megváltozott, miután 2006-ban a Hamász átvette az irányítást, amikor Izrael feladta a Gáza feletti ellenőrzést.

Izrael korábban mintegy 18 000 engedélyt adott ki gázaiaknak arra, hogy a ciszjordániai határain és településein belül dolgozzanak és éljenek. Ezeket az októberi támadást követően visszavonták. Az Egyiptommal folytatott kereskedelem is visszaesett, mivel Egyiptom a Hamászt fenyegetésnek tekinti.

A Gázai övezetet 2007 óta Izrael légi, szárazföldi és tengeri blokád alatt tartja, válaszul a Hamász támadásaira. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Izraelt megszálló államnak minősíti a ciszjordániai és gázai palesztin területek felett.

A blokád és a 2008 óta Izraellel vívott többszörös háborúk súlyosan érintik Gáza gazdaságát. A Nemzetközi Valutaalap szerint a gazdasági növekedés az elmúlt 15 évben jelentősen elmaradt Ciszjordánia gazdasági növekedésétől.

A Gázában élő 2,3 millió palesztin mintegy 65%-a 24 év alatti. Papic, a Clocktower Group munkatársa szerint a konfliktus lezárására irányuló megoldáshoz valószínűleg szükség lesz az Öböl menti arab monarchiák és Szaúd-Arábia pénzügyi támogatására, hogy Gáza életképes maradjon a jövőben.

