Meredeken növő pályán a globális anyaghasználat - Mikor hagyjuk abba a Föld kizsigerelését?

A globális anyaghasználat körforgásos mutatója egyre romlik. Míg 2018-ban a világgazdaság által felhasznált összes nyersanyag 9,1%-a került ki újrahasznosított anyagokból, addig ez a szám 2023-ban már csak 7,2%. A jelenlegi üzletmenet folytatásával pedig 2050-re akár 84%-kal is növekedhet a globális anyaghasználat mennyisége, miközben a társadalmi igények kielégíthetők lennének a jelenleg felhasznált anyagmennyiség 70%-ával. A körforgásosság szintjének ilyen mértékű növelése jelentős hatással lenne több ökológiai átbillenési pontra. Miért fontos, hogy körforgásban tartsuk az erőforrásokat, felhasznált anyagokat, eszközöket? Hogyan tud a körforgásos gazdaság, mint komplex rendszer hatékony eszközöket adni az éghajlatváltozás, biodiverzitás és az ESG-kérdések megoldására? Ezekről a kérdésekről szólt a BCSDH Körforgásos Gazdaság Csúcstalálkozója.

"1,75 Földnek megfelelő erőforrást használunk jelenlegi életmódunk fenntartásához, és az ökoszisztémák nem tudnak lépést tartani igényeinkkel. A károsodott ökoszisztémák súlyosbítják az éghajlatváltozást, aláássák az élelmezésbiztonságot, és veszélybe sodorják az embereket és a közösségeket. Miközben a valós társadalmi igények kielégítéséhez elég lenne 30%-kal kevesebb anyagmennyiség, gazdaságunk még mindig növekvő anyaghasználati pályán van. Ebben a helyzetben a körforgásos gazdaságra való áttérés felgyorsítása közös érdekünk, hisz önmagában az ezzel járó fogyasztáscsökkenés számos klíma és ökológiai krízisre megoldást jelentene" – mondta el a konferencián Ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke.

A körforgásos gazdaság aktuális hazai szabályozási környezetéről Dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára beszélt. Kiemelte, hogy Magyarországon az egyszerhasználatos műanyagok kivezetése, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer bevezetése, az új kötelező visszaváltási rendszer, illetve a már életbe lépett koncessziós új hulladékgyűjtési rendszer az egyetlen lehetőség, hogy teljesüljenek az EU-s és magyar klímacélok. Az államtitkár beszámolt arról is, hogy készül az ESG hazai szabályozási kerete, összhangban az EU-s szabályokkal.

Az Európai Unió bevezeti a gazdaság működésébe az ESG szempontrendszert, azzal a céllal, hogy a gazdálkodó szervezetek tevékenysége a fenntarthatóság tekintetében objektiven vizsgálható legyen.Ennek megfelelően a hazai ESG törvényjavaslat a szabályozói környezet tudatos alakításával egyértelmű felhasználói utat teremt a vállalatoknak az ESG adatszolgáltatás során. Létrehoznak egy ESG Akkreditációs Bizottságot és Nemzeti ESG Tanácsot, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát, ami felügyeli majd a vállalkozások ESG célú átvilágítási kötelezettségeinek teljesítését és az ESG adatszolgáltatási folyamatok átláthatóságát, valamint közzéteszi a benyújtott ESG-beszámolókat.

Mi a körforgásos gazdaság? A jelenlegi, ún. lineáris gazdasági modellben a technikai és biológiai alkotóelemeket a természetből kivesszük, átalakítjuk, majd felhasználás után hulladékként kezeljük, melynek jelentős részét nem forgatjuk vissza a folyamatba. Ezzel szemben a körforgásos gazdasági modellben az anyagcsere-folyamatok zárt körben történnek, a hulladék szinte 100%-osan hasznosul, a biológiai, illetve technológiai alkotórészek minőségi veszteség nélkül visszakerülnek a körfolyamatokba. A körforgásos gazdaságra való áttérés tehát nem más, mint a piacok, a fogyasztók és a természeti erőforrások közti viszony újragondolása, a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás révén.

A konferencián Prof.dr.ir Vincent Gruis a Delfti Műszaki Egyetem Lakásgazdálkodás professzora a fenntartható építőipari lehetőségeket, illetvev az átmenet egyes eszközeit mutatta be, míg a körforgásos szemlélet pénzügyi aspektusairól Joost van Dun, az ING Bank körforgásos gazdaságért felelős vezetője beszélt. Talán még nincs minden vállalat felkészülve, ugyanakkor a 2024-től alkalmazandó CSRD jelentésekben a körforgásos gazdasági előrehaladásokról is számot kell adnia a vállalatoknak. A CSRD eszköztárról Camilla Visconti, Circle Economy Consulting tanácsadója adott elő. Dr. Csorbai Hajnalka, az Opten Informatikai Kft. stratégiai igazgatója pedig bemutatta, hogy a kkv szektor körforgásos átmenetében milyen segítsége lehet az Opten ESG Indexének. Szarvas Gábor, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének elnöke egy épületekre vonatkozó zéró karbon ajánlást mutatott be.

A konferencia további kerekasztal-beszélgetései során szó volt arról, hogy miként segíthet az ESG kritériumok teljesítésében a körforgásos gazdaság, valamint, hogy a befektetések kockázatmentesítésének, az éghajlatvédelmi és biodiverzitás kötelezettségvállalások teljesítésének is kulcsfontosságú elemei a körforgásos gazdaság és az ESG. A szakértők az új hulladékgazdálkodási rendszerről is beszélgettek, melynek célja, hogy 3 éven belül már 90%-osan működjön. Sok előre nem látható kihívást kell kezelni mostantól, ilyen például az illegális hulladékimport mértéke, ami meghaladja az előzetes becsléseket. Nagyon fontos a szereplők edukálása, ezért jelentős és több rétegű kampány indul, hogy a fogyasztók különböző korosztályokból, de a piaci szereplők is értsék az új rendszer minden részletét.

Címlapkép forrása: Getty Images