Ritka ajándékot kapott néhány európai ország Kínától

Többek között Franciaország, Németország és Olaszország állampolgárai is vízummentesen léphetnek be a jövőben Kínába, hasonló könnyítést kapnak a Spanyolországból, Hollandiából és Malajziából érkező utazók is – jelentette be a kínai külügyminisztérium az állami média szerint.

A vízummentesség december 1-jétől lép életbe, és jövő év november 30-ig tart, ezzel lehetővé válik az érintett országokból érkezőknek, hogy akár 15 napig vízum nélkül tartózkodjanak Kínában.

Ezt az engedményt csak Kína lépte meg, az érintett hat ország mindegyike megköveteli a vízum valamilyen formáját a kínai utazóktól.

A kínai kormány az elmúlt hónapokban nagy erőfeszítéseket tett a külföldi befektetések visszacsábítására az országba. Augusztusban egy átfogó terv részeként ígéretet tettek a külföldi cégek kedvezőbb adóügyi elbírálására és a vízumszerzés megkönnyítésére.

A vízumkönnyítés bejelentésére éppen azelőtt került sor, hogy Wang Yi kínai külügyminiszter találkozik francia kollégájával, aki kétnapos látogatásra érkezett Pekingbe. A találkozót a december elejére tervezett EU-Kína csúcstalálkozó előtt jelentették be.

Kína jelenleg egyoldalú vízummentességet biztosít szingapúri és brunei útlevéllel rendelkezőknek. Korábban Japán is élvezte ezt a „kitüntetett bánásmódot”, de a Covid-lezárások óta Kína még nem állította vissza a vízummentes beutazást Japánból.

