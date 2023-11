Újabb, rejtélyes járvány lobbant be Kínában - Határozott véleményt mondott róla Rusvai Miklós virológus

Több kínai gyermekkórházban is megteltek a fekvőhelyek egy rejtélyes, tüdőgyulladást okozó járvány következtében, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is tájékoztatást kért a kínai hatóságoktól a megbetegedésekről. Rusvai Miklós virológus az Inforádiónak beszélt arról, kell-e tartani egy újabb világjárványtól - írja az Infostart