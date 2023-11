Aggasztó figyelmeztetés érkezett a légzőszervi megbetegedésekről

Az elmúlt hetekben több kínai gyermekkórházban is megteltek a fekvőhelyek egy rejtélyes, tüdőgyulladást okozó járvány következtében, most azonban közölte a kínai vezetőség, hogy a járvány a lecsengés jeleit mutatja. Figyelmeztettek viszont a szakértők, hogy más légzőszervi megbetegedések valószínűleg komoly problémát fognak okozni a lakosság szélesebb rétegeinek a Covid-korlátozások utáni első télen.

A pekingi egészségügyi hatóságok szerint már nem az elmúlt hetekben elterjedt mikoplazma a legelterjedtebb kórokozó a gyermekgyógyászati központok betegeinél, nagyobb számmal jelennek már meg az influenza, az adenovírus és a légúti szinciális vírus tüneteivel rendelkezők. A közeli Tianjinban és a pénzügyi központnak számító Sanghajban is csökkenő tendenciát mutatott a mikoplazma-pozitivitási arány az elmúlt napokban a helyi médiajelentések szerint.

Korábban több kínai gyermekkórházban is megteltek a fekvőhelyek a rejtélyes, tüdőgyulladást okozó járvány következtében, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is tájékoztatást kért a kínai hatóságoktól a megbetegedésekről. Kína szerint ismert kórokozók okozzák a járványt - főként a mycoplasma pneumoniae, egy bakteriális fertőzés, amely az idősebb gyermekek és felnőttek esetében általában enyhe megfázáshoz vezet, de a fiatalabb gyerekeknél súlyosabb betegséget okozhat.

Az a tény, hogy csak gyerekek érintettek, arra utal, hogy valószínűleg egy létező kórokozóról van szó

- mondta Jin Dong-yan, a Hongkongi Egyetem virológiára és rákra szakosodott professzora, hozzátéve, hogy szerinte ha ez egy új kórokozó lenne, akkor leginkább a felnőtteket kellene, hogy érintse, akik már hozzászokhattak a kórhoz.

De még ha a gyerekeket fenyegető, mikoplazma baktériumok általi veszély csökken is, a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság figyelmeztetett, hogy

több légúti kórokozó terjedése egy nagyobb járványba torkollhat tavaszig bezárólag.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images