Hatalmas a bérszakadék: itt lehet a legtöbbet keresni Magyarországon

A fővárosi nettó havi 370 ezer forintos átlagkeresettel szemben a községek átlaga csak 243 ezer forint volt 2022-ben – derült ki a GKI kutatásából. A megyei jogú városok átlaga is 11%-kal magasabb a városok átlagánál. A települési hierarchia mellett a vármegyék közötti eltérések is nagyok: Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg között 42% a különbség az előbbi javára.

A magasabb települési keresetek okai szerteágazóak. Egyrészt az egyes települések eltérő gazdaság szerkezettel rendelkeznek, ami kihat a keresetekre is. Az iparosodottabb és/vagy több szolgáltatást nyújtó vidékeken magasabb a keresetek átlaga az agrár jellegűekhez képest, de fontos az is, hogy a magasabb végzettségűek aránya mekkora.

A diplomások aránya a népességből (%), 2022

A magyar lakosság 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Szerencsére a foglalkoztatottak között egyre többen vannak a diplomások: számuk 2022-ben közel 1,5 millió fő volt, ami 31,3%-os arányt képviselt. A legnagyobb arányban a fővárosban élnek diplomások (különösen Budán: 57,4%), de magas a súlyuk Pest vármegyében, a nagyvárosokban és környékükön, valamint a Balaton körül.

A diplomások aránya talán a leginkább meghatározó tényező a kereseti különbségek kialakulásában

- írja a GKI.

A diplomások fizetése a szakmunkásokét 38–95%-kal haladja meg (főiskolai vagy egyetemi végzettségtől függően), ami azt is jelenti, hogy ahol több diplomás lakik, ott a vásárlóerő is magasabb lesz, amire több szolgáltatás települhet. Ez részben új munkahelyekben mutatkozik meg, részben magasabb béreket eredményez a nem diplomás munkakörökben is.

A havi nettó átlagkereset alakulása a diplomások aránya szerint Diplomások aránya (%) Havi nettó kereset (Ft) Települések száma 5 alatt 158 451 297 5,1-10 201 002 948 10,1-20 237 626 1 355 20,1-30 277 994 379 30,1-40 316 484 121 40,1 felett 395 077 52 Ország összesen 285 000 3 152 Forrás: NAV, KSH, GKI számítás.

