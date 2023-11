Navracsics: az év végéig újabb döntés születhet a Magyarországnak járó uniós forrásokról

Hamarosan uniós pénz érkezhet, a helyreállítási alap hitelrészéből kaphat Magyarország mintegy 380 milliárd forintnyi előleget – jelentette be Navracsics Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában. A területfejlesztési miniszter kiemelte, összesen 1500 milliárd forintnyi beruházásra nyújtott be hitelkérelmet a magyar kormány annak ismeretében, hogy az ebből a forrásból megvalósított projekteknek 2026-ig el kell készülniük.

Augusztus végéig kellett beadni a nemzeti tervet, és ezt ajánlja most elfogadásra az Európai Bizottság a Tanácsnak, pozitív döntés esetén folyósíthatják az előleget. A pénz az Energiaügyi Minisztérium által készített nemzeti terv alapján használható fel, elsősorban energetikai projektekre: energiatakarékosságra, lakossági megújulóenergia-pályázatokra, hálózatfejlesztésre.

A miniszter hozzátette, a tanács még beavatkozhat az ügyben, mert az Európai Parlament erre a testületre is nyomást akar gyakorolni, ahogy ez már elmondása szerint történt az Európai Bizottság esetében is.

A többi, ennél jóval jelentősebb uniós pénzcsomag tekintetében már nincs ilyen közel a kifizetés időpontja. Függőben van a helyreállítási alap vissza nem térítendő részének a 2300 milliárd forintja, illetve a hétéves keretköltségvetés tízezer milliárdos kohéziós forrásainak egy része – három operatív program támogatásaink 55 százalékát függesztette fel az unió –, és a megállapodás már jó ideje az igazságszolgáltatás függetlenségét megkérdőjelező kifogások miatt csúszik.

„Egyre csökkenő számban kapunk kérdéseket a bizottságtól, legutóbb kettőt, és igyekszünk gyorsan megválaszolni, és abban bízunk, hogy az év vége előtt dönt az Európai Bizottság arról, hogy eleget tettünk a követelményeinek, így a horizontális feljogosító feltételeknek is megfelelünk, és hozzáférhetünk a pénzekhez. A jogállamisági-feltételességi eljárásban már nem bízom ennyire a megegyezésben” – mondta a tárgyalásokat vezető miniszter.

Navracsics Tibor szerint valójában már nem normaszövegekről vitatkoznak, hanem technikai részletkérdésekről, ezért úgy érzi, az Európai Bizottság az újabb kérésekkel csak próbálja a határidőket tolni maga előtt, kipuhatolni, hogy a politikai környezet lehetővé teszi-e a Magyarországgal szembeni korlátozások feloldását. A miniszter azt mondta, nem tudja, valójában mit gondolnak a tárgyalópartnerei, de szerinte a bizottság attól tart, ha elfogynak a vitapontok, és megállapodik Magyarországgal, akkor az Európai Parlament oldaláról súlyos retorziók érik, például a biztosok személyes politikai karrierjét befolyásolják, vagy akár bizalmatlansági indítványt is benyújthat a bizottság ellen az EP.

„Egy tárgyalássorozatban az utolsó pillanatban is meg lehet állapodni, ha van politikai akarat. A bizottságnál most nincs politikai akarat a megállapodásra, és amíg ez így lesz, addig nem lesz megállapodás. Május-június környékén volt egy fordulat, addig haladtunk az általam javasolt metódus szerint az egyszerűbb ügyektől a bonyolultabbak felé. Nyáron azonban a bizottság egy új tárgyalási elvvel állt elő: semmi sincs megoldva, amíg minden nincs megoldva. Azaz minden a jogállamiság-feltételességi eljárás lezárásól függ, a legkisebb kérdés is a legnagyobb túsza. Ezért bízom abban, hogy az igazságszolgáltatási tárgyalások megegyezésre vezetnek, és ezek szabadítják fel a többi, függőben lévő ügyet is” – mondta Navracsics Tibor, egyebek mellett az Erasmus és Horizon programokra is utalva.

Az időhúzást látja a miniszter az egyetemi programokról folyó tárgyalásokon is: a modellváltó egyetemeket felügyelő kuratóriumokból már januárban kivonták az aktív politikusokat a bizottság kérésének megfelelően, de azóta egyre szövevényesebb tárgyalássorozatba bonyolódtak, amelynek még nincs vége, ezért Hankó Balázs, a felsőoktatásért felelős államtitkár három hónapos türelmi időt kért az egyeztetések lezárására.

