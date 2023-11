Vészriadót fújt a kínai napelemes ipar – közel a bedőlés?

A globális dominanciájáról ismert kínai napenergia-ipar jövőre várhatóan megrázkódtatást él meg, a kisebb berendezésgyártók valószínűleg kiszorulnak a folyamatosan csökkenő árak miatt – figyelmeztet Gao Jifan, a Trina Solar elnöke a BloombergNEF sanghaji csúcstalálkozóján beszédében.

Gao kiemelte a jövedelmezőségi kihívásokat az egész szektorban, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi ajánlati árak nem hagynak teret a fenntartható nyereségnek az ellátási lánc egészében. Amint az első öt-hat gyártó tovább bővíti kapacitását, várhatóan a kisebb szereplők „kiszorulnak” – tette hozzá a hírügynökség beszámolója szerint.

Annak ellenére, hogy megugrott a napelemes berendezések száma, és az év első 10 hónapjában Kínában 142,6 gigawattnyi kapacitást adtak a hálózathoz, a nagy gyártók a túlkínálat és a csökkenő profit jelentette problémákkal küzdenek.

A Longi Green Energy Technology Co. 44%-os nettó bevételcsökkenésről számolt be a harmadik negyedévben. Qian Jing, a Jinko Solar globális alelnöke „hihetetlenül kihívásokkal teli” évre számít a kínai napenergia-ipar számára 2023-ban. Az iparág vezetői azonban továbbra is optimisták, és 2029-re vagy 2030-ra az 1 terawatt éves értékesítést várják. kétszerese az idei előrejelzésnek.

Míg az árak esése kihívásokat jelent, az iparági vezetők, mint például a Jinko Solar elnöke, Li Xiande, az integrált kapacitással és technológiai előnyökkel rendelkező vállalatok számára látnak teret az innovációra és a nyereségességre. A rövid távú nehézségek ellenére a vezetők a csúcstalálkozón optimizmusukat fejezték ki az iparág hosszú távú kilátásait illetően, gyors növekedést jósolnak a következő három-öt évben, amit az energiaátállással kapcsolatos globális kereslet indukálhat.

Címlapkép forrása: Getty Images