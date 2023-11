A Mercedes-Benz hatalmasra nőne Magyarországon – Háromezer új munkahelyet teremthet az elektromos autózás

Az autóiparban zajló totális átalakulás egyik legnagyobb nyertese lehet Kecskemét, ahol a Mercedes-Benz több milliárd eurót fektet be annak érdekében, hogy a cégcsoport egyik legmodernebb gyártóbázisát építsék fel, háromezer új munkahelyet létrehozva. A termelés felfuttatásáról, az új, tisztán elektromos modellekről, a magyar beszállítói bázis átalakulásáról és a jövő járműgyártásához szükséges kompetenciákról is kérdeztük Christian Wolffot, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatóját a vele készített exkluzív interjúnkban.

A Mercedes-Benz menedzsmentje korábban egy második, ultramodern full flex gyár megépítését tervezte kecskeméti telephelyén, ehelyett egy új összeszerelőüzem és egy új karosszéria üzem megépítésére kerül sor, közel 400 milliárd forint értékben.

A Mercedes-Benz a jelenlegi beruházási tervének részeként összesen több mint 1 milliárd eurót fordít a kecskeméti telephely bővítésére. Két teljesen új épület jön létre, az egyikben az új összeszerelő üzemünk, a másikban pedig az új karosszériaüzemünk kap majd helyet, emellett a fényezőüzemünk is átfogó korszerűsítésen esik át.

A bővítéssel jelentősen megnő a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának termelő területe. Erre azért van szükség, mert az évtized közepén itt kezdődik majd meg a Mercedes-Benz új, MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) platformhoz tartozó modelljeinek a gyártása, amelyek az úgynevezett „Entry Luxury”, tehát belépőszintű luxusszegmenst képvselik. Nem sokkal később pedig a portfóliónk kiegészül az úgynevezett MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) platform teljesen elektromos modelljeivel, amelyek egy szegmenssel feljebb lesznek pozicionálva, azaz az úgynevezett „Core Luxury” szintet képviselik majd.

Néhány éven belül a Mercedes-Benz globális termelési hálózatának egyik legmodernebb üzeme fog működni Magyarországon.

A Mercedes-Benz folytatja a tisztán elektromos "Electric only" stratégiájának megvalósítását, ennek az átalakulásnak megfelelően fejleszti tovább a termékportfólióját, ami a kecskeméti gyártóhelyszínt is érinti.

Mennyiben játszott szerepet a beruházás megvalósulásában az, hogy időben tudták integrálni a Mercedes-Benz EQB-t, Magyarország első tisztán elektromos autóját a gyártásba?

Egyértelműen az volt a siker kulcsa, hogy bebizonyítottuk, képesek vagyunk tisztán elektromos autókat is gyártani, ezzel pedig kiérdemeltük, hogy további feladatokat kaphassunk.

A csapatunk, amelynek a szellemiségére mi csak "Spirit of Kecskemét"-ként hivatkozunk, kiváló teljesítményével elérte, hogy nagyon gyorsan integrálni tudtuk az EQB gyártását a napi folyamatainkba.

Ráadásul minden szükséges átépítés és a tesztfázisok is rekordidő alatt zajlottak le.

Milyen tényezők voltak még meghatározóak a vezetőség döntése szempontjából?

Az ilyen döntéseket az anyavállalatunk mindig egy komplex szempontrendszer alapján hozza meg. A beruházási környezet mellett több más tényezőt is figyelembe vesznek, mint például a termelési hálózat egyes üzemei közötti termék- és kapacitáselosztást, a helyi szakképzett munkaerőt, a tapasztalt és motivált munkatársi állományt, a célország stabilitását és ezek mellett még sok más tényezőt.

Mi, a kecskeméti csapat az elmúlt több mint 10 évben folyamatosan bizonyítottuk szakértelmünket és rugalmasságunkat. Új présüzemünk, az EQB modell gyártásának beindítása, a folyamatban lévő további beruházások, de például az is, hogy

a tavalyi évben keletkezett nyereségünket itt tartjuk és újrabefektetjük, mind azt igazolják, hogy a Mercedes-Benz hosszú távra tervez Magyarországon.

Izgalmas évek állnak a gyárunk előtt, és bízom benne, hogy ez Kecskemét város fejlődésének is új lendületet ad majd, nem utolsósorban az újonnan ideköltöző több száz családnak köszönhetően.

Nemrég Ola Källenius, a Mercedes-Benz csoport igazgatótanácsának elnöke Magyarországon járt, és további több milliárd eurós beruházást jelentett be a következő évekre vonatkozóan. Várhatóan mik valósulnak meg ebből a hatalmas összegből Kecskeméten?

A korábbi bejelentésnek megfelelően a Mercedes-Benz a kecskeméti gyár bővítésébe fektet be. Ennek eredményeként egy teljesen új karosszéria- és összeszerelőcsarnok épül, valamint a felületkezelő üzemünk is átfogó korszerűsítésen esik át. Létrejön továbbá egy új akkumulátorbeszerelő üzem is.

A bővítéssel megnő a Mercedes-Benz kecskeméti üzemének gyártási területe, erre pedig azért van szükség, mert az évtized közepén indul az új, tisztán elektromos meghajtású modelljeink gyártása.

Mindezek mellett az úgynevezett „Entry Luxury” modellek új generációja szintén az évtized közepétől érkezik a gyártósorainkra, a már meglévő gyárrészekbe.

A hagyományos autógyártás aranykorában több mint 190 ezer belsőégésű motorral szerelt autó készülhetett Kecskeméten évente. A mostani beruházásnak köszönhetően hány autó legyártására lesz képes a magyar operáció?

Konkrét darabszámokról sajnos nem beszélhetek, a pontos mennyiség minden bizonnyal nagyon érdekelné a versenytársainkat. Azt azonban elmondhatom, hogy akár a jelenlegi kapacitásunknak a megduplázására is képesek lehetünk az új gyártósorok felfutásával, ha azt a piaci kereslet indokolja. Ami azt illeti, szerintem remek pozícióban vagyunk az új modelljeinknek köszönhetően.

A Mercedes-Benz rohamléptekben halad az elektromos autózás irányába, a hosszú távú tervek szerint 2030-ban már kizárólag elektromos modellek alkotják majd a termékportfóliójukat, amennyiben a vásárlói igények ezt indokolják. Ön szerint Kecskeméten meddig gyártanak még belsőégésű motorral szerelt autókat?

A Mercedes-Benz az évtized végére mindenhol, ahol a piaci körülmények lehetővé teszik, teljesen elektromossá szeretné tenni a személyautó-kínálatát. Az "electric only" stratégiának a megvalósítása, és a vele járó átállás sikere sok tényezőtől függ, ezért mi rugalmasan készülünk rá.

Az is lehet, hogy a belsőégésű motorok gyártása valamivel tovább tart majd, mint ahogy azt ma hisszük, de a kecskeméti gyárunk minden lehetséges forgatókönyvre felkészült.

Ön szerint hogyan fog változni a magyar beszállítói bázis az elektromobilitásra való átállás során?

Eddig nagyon jó tapasztalataink vannak a hazai beszállítókkal. Az elmúlt időszak kihívásai az ellátási láncok és a logisztika területén megmutatták, hogy a helyben történő beszerzés, ahol ez lehetséges, biztonságos és kiszámítható megoldást kínál. A rövidebb szállítási távolságok révén mindez a kisebb karbonlábnyom miatt is vonzó tud lenni.

A gyártáshoz szükséges anyagok tekintetében a központi beszerzési osztályunk választja ki a partnereinket, és természetesen itt is van lehetőségük a magyar cégeknek beszállítóvá válni. Több példa mutatja, hogy a magyarországi cégek más Mercedes-Benz modellekhez is szállítanak alkatrészeket a globális gyártási hálózatunknak.

Milyen alkatrészekhez és megoldásokhoz keresnek új beszállítókat az elektromos autók gyártásához?

Én arra számítok, hogy az elektrifikáció és digitalizáció fokozatos térnyerésével az igények még inkább az e-mobilitáshoz szükséges alkatrészek, az akkumulátorok és az elektromos meghajtás rendszerei, illetve az elektronikus komponensek és szoftverek felé fognak eltolódni. A tisztán elektromos járműkínálat bővítése összhangban van vállalatunk fenntarthatósági törekvéseivel, és ez a struktúráink és folyamataink széles körű újragondolását igényli. Ez a partnereinktől is nagyfokú rugalmasságot igényel, de a beszállítóink már régóta készülnek erre.

Korábbi híradások szerint a Mercedes-Benz lehet a Debrecenben épülő CATL akkumulátorgyár legnagyobb ügyfele. A Kecskemétre tervezett akkumulátor-beszerelő üzemükben csak a kínai gyártó hazánkban előállított termékeit használják majd, vagy más gyártó akkumulátorai is megjelennek?

A Mercedes-Benz világszerte több akkumulátorgyártóval és -beszállítóval is partneri kapcsolatban áll. Azzal, hogy a világpiacon különböző partnerektől vásárolunk akkumulátorcellákat, hozzáférünk a piacon elérhető legújabb technológiákhoz, és biztosítjuk a Mercedes-Benz globális termelési hálózatának folyamatos ellátását.

Egyre hangsúlyosabban követjük a "local-for-local" megközelítést: vagyis, hogy lehetőleg a gyárainkhoz közeli helyszínekről szerezzük be a szükséges alkatrészeket és szolgáltatásokat.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy csökkentsük a földrajzi kitettségünket, az ellátási kockázatokat és a költségeket, miközben jobban érvényesülnek a fenntarthatósági szempontok. Az akkumulátorcellák esetében Európában ez az ACC-vel és a CATL-lel meglévő partnerséget jelenti. A CATL debreceni üzeme például korszerű, CO2-semleges akkumulátorcellákat, modulokat és rendszereket szállít majd a Mercedes-Benz modellek következő generációjához.

Új stratégiájának részeként a Mercedes-Benz újradefiniálja a kompakt belépő-szintű luxuskategóriát. Hogyan érinti ez Kecskemétet, amely a cégcsoporton belül a kompakt autógyártás egyik fellegvára?

Ez nagy kihívást, és egyben nagy lehetőséget is jelent számunkra. A kecskeméti dolgozók rendkívül motivált csapatot alkotnak, és már sokszor bizonyították, hogy helytállnak bármilyen kihívás esetén. Az elmúlt 10 évben olyan szakértelemre tettünk szert a járműgyártás területén, hogy ma már gyakran a mi kollégáinkat hívják más üzemekbe, hogy segítsenek az ottani új modellek gyártásindításához kapcsolódó munkálatokban.

Egyáltalán nem aggódom amiatt, hogy a jövőben képesek leszünk-e új modelleket, vagy akár új járműkategóriákat integrálni a gyártásba, hiszen már bizonyítottuk, hogy igen.

A cégcsoport hosszú távú elköteleződését mutatja Magyarország mellett az is, hogy az évtized közepétől a magasabb, Core Luxury szegmensbe tartozó, tisztán elektromos meghajtású MB.EA platform egyik modellje is bekerül a gyár termékpalettájába. Ez hány új munkahelyet teremt?

A folyamatban lévő gyárbővítés miatt a következő néhány évben jelentős létszámnövekedést tervezünk a kecskeméti gyárban,

összesen több mint 3000 új kollégára lesz majd szükség az új gyártóüzemek felfuttatásához.

Mindez rengeteg fejlődési lehetőséget jelent a már meglévő csapatunk számára is, hiszen a több éves tapasztalattal rendelkező munkatársainknak számos új karrierlehetőséget kínál egy ilyen léptékű bővítés. Sok új vezetőre is szükségünk lesz, akiket elsősorban saját kollégáink közül szeretnénk majd kiválasztani.

Természetesen a munkaerőpiacról is keresni fogunk embereket, szinte minden területre. Úgy gondolom, hogy ha valaki arról álmodik, hogy egyszer a kecskeméti Mercedes-Benznél dolgozzon, akkor hamarosan itt lesz a legjobb alkalom arra, hogy csatlakozzon.

Szeretném hangsúlyozni, hogy abból indulunk ki, hogy a jövőben is képesek leszünk majd helyi munkaerővel lefedni az igényeinket.

Azért állítom ezt ilyen magabiztosan, mert egyrészt Kecskemét regionális elhelyezkedése igen előnyös, másrészt pedig országos összehasonlításban is rendkívül vonzó munkáltatónak számítunk.

Az elektromos autók gyártása újfajta tudást is igényel a munkavállalók részéről, melyek ezek közül a legfontosabbak, hogyan készítik fel dolgozóikat a jövő autógyártására?

Ahogy azt korábban említettem, mi éppen új munkahelyeket hozunk létre. A folyamatban lévő gyárbővítésünk, illetve a nemrég bejelentett projektünk, az új akkumulátorbeszerelő üzemünk építése is ezt a tényt húzza alá.

Ami a tudást illeti, az autók sokkal összetettebb vezérlése és szoftvere, valamint a gyorsan fejlődő digitalizáció minden bizonnyal komoly követelményeket támaszt majd velünk és munkatársainkkal szemben is. Nyilvánvaló, hogy képzésünkben is egyre inkább ezekre a témákra fogunk összpontosítani. Emellett természetesen egy nagyon részletes, többlépcsős képzési, kvalifikációs programmal igyekszünk majd jobban felkészíteni a jelenlegi, és a jövőbeli munkatársainkat is az e-mobilitásra.

